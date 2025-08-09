Elecciones en provincia de Buenos Aires: qué se vota y cómo están divididas las secciones electorales

La provincia de Buenos Aires tendrá elecciones legislativas el próximo 7 de septiembre donde los ciudadanos elegirán cargos provinciales y municipales, según las 8 secciones electorales, con el formato de boleta partidaria tradicional.

Los bonaerenses que se encuentran empadronados deberán elegir a sus representantes en el Poder Legislativo para cubrir los cargos de 23 senadores titulares y 15 suplentes; 46 diputados titulares y 28 suplentes, además de concejales y consejeros en los distintos municipios.

¿Es obligatorio votar en las elecciones legislativas?

Las elecciones son obligatorias para quienes tengan entre 18 y 70 años de edad, para el resto es optativo. Para votar, los votantes deben ser mayor de 16 años al momento de los comicios, llevar el último DNI y figurar en el padrón electoral.

¿Cómo está organizada la provincia de Buenos Aires?

La provincia de Buenos Aires está separada por 8 secciones electorales, compuesta por un conjunto de municipios específicos. Esta organización responde a un criterio de representación territorial: cada sección elige a sus propios diputados y senadores provinciales.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, con 4.600.000 electores, y allí se eligen 8 senadores. Los municipios que la componen son: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.

La segunda sección electoral está conformada por 15 municipios, en los que se votarán 11 diputados, con más de 600.000 votantes. Son parte de la segunda: Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Nicolás, San Pedro y Zárate.

La tercera sección electoral está integrada por 19 partidos y concentra alrededor de 5.000.000 electores. Elige a 18 diputados. Los municipios que lo conforman son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Magdalena, Presidente Perón, Punta Indio, Quilmes y San Vicente.

La cuarta sección electoral tiene 19 municipios, con más de 520.000 electores, que eligen a 7 senadores. Entre ellos se encuentran: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

La quinta sección tiene 27 partidos, con más de 1.200.000 electores, y elige a 5 senadores. En ella están: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.

La sexta sección dispone de 27 municipios provinciales, cuenta con más de 600.000 electores y se eligen 11 diputados. Son parte de la sexta: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Bahía Blanca, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General Lamadrid, Laprida, Monte Hermoso, Patagones, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tornquist, Tres Arroyos, Tres Lomas y Villarino.

La séptima sección está conformada por 8 municipios, con casi 300.000 electores, con 3 senadores. Entre los municipios se encuentran: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y 25 de Mayo.

La octava sección está conformada por un solo municipio, La Plata, y concentra a casi 600.000 electores, que eligen a seis diputados.

Con información de Noticias Argentinas

