A semanas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, miles de ciudadanos comenzaron a revisar el padrón electoral y se encontraron con la sorpresa de que fueron reasignados a nuevas escuelas para la votación. Estos cambios, que afectan a una porción significativa del electorado, despertó reclamos del Gobierno bonaerense y aclaraciones por parte de la Justicia Electoral.

El juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, explicó este viernes que el motivo principal de la reestructuración fue el cierre de numerosas escuelas privadas utilizadas como centros de votación. Según afirmó, la crisis económica obligó a varias instituciones educativas a bajar sus persianas, lo que generó la necesidad de reorganizar el mapa electoral.

Sin embargo, este jueves la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, había cuestionado las modificaciones en el padrón, alertando que el 80% de los votantes habían sido reasignados a otros establecimientos. “Es nefasto. Han cambiado a todas las personas de la escuela donde tradicionalmente iban a votar. El 7 de septiembre y el 26 de octubre se van a encontrar con nuevas escuelas”, denunció en diálogo con Radio 10.

Y añadió: “Mirá qué casualidad. ¿Cómo le avisás a la gente que vota en otro lado si hace 20 años que vota en otra escuela?”. Para concluir, sostuvo que “si lo hacen por Fuerza Patria, mejor”, pero que “lo más importante es que vayan a votar”.

El trámite para consultar el lugar de votación es gratuito, online y muy sencillo. Se realiza a través del sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral o de la Junta Electoral bonaerense.

Pasos para consultar el padrón:

Ingresar el número de Documento Nacional de Identidad (DNI) .

. Seleccionar el género tal como figura en el documento.

Elegir el tipo de padrón (nacional o extranjero).

Completar el código de validación que solicita el sistema.

Hacer clic en “Consultar”.

El sistema arrojará los datos necesarios para la votación: establecimiento, número de mesa y número de orden.

Por qué cambiaron el padrón electoral en la provincia de Buenos Aires

El juez Ramos Padilla detalló que los cambios responden principalmente a un relevamiento de 19.000 establecimientos educativos realizado luego de las elecciones presidenciales de 2023. “Se verificó que muchas escuelas de gestión privada dejaron de funcionar”, explicó, y aseguró que eso obligó a rediseñar la distribución de centros de votación.

Ante esta situación, la Justicia Electoral bonaerense sumó al menos 500 nuevas unidades de comicios. “La mayoría de ellas son escuelas, y hasta se incluyeron jardines de infantes que reúnen los requisitos que demanda una jornada electoral”, explicó el juez. Además, enfatizó en que el objetivo fue garantizar la accesibilidad y evitar largos desplazamientos para los votantes.

“Puede ocurrir que la persona vote en una escuela un poco más lejos, pero lo más probable es que la gran mayoría vote en un lugar más cercano o más accesible”, afirmó Ramos Padilla. En paralelo, aseguró que el reordenamiento y el cambio de los centros de votación también tuvieron que ver con la depuración del padrón electoral: “Ya no hay fallecidos ni personas que viven en otras provincias”, señaló.

Según relató, desde el 11 de diciembre de 2023 se coordinó un trabajo con los 135 municipios, la Dirección General de Escuelas, el Renaper y las autoridades escolares para estudiar las legislativas 2025. “Fue producto de un trabajo mancomunado”, destacó el juez, “que también garantizó que las 45.000 mesas de votación abrirán puntualmente a las 8 y cerrarán a las 18 horas”.

Quiénes están obligados a votar en las elecciones legislativas

El voto es obligatorio para todos los ciudadanos entre 18 y 70 años. Tanto en elecciones nacionales como provinciales, quienes no asistan sin una justificación válida pueden ser sancionados con multas y restricciones para realizar trámites públicos.

En cambio, los jóvenes de 16 y 17 años, así como las personas mayores de 70, tienen el derecho de votar, pero no están legalmente obligados. Esto significa que su participación es voluntaria y no serán sancionados si deciden no concurrir.

La Justicia Nacional Electoral aplica multas progresivas que van de los $50 a los $500 en función de las infracciones previas. Además, los ciudadanos ingresan en el Registro de Infractores al deber de votar y pueden enfrentar impedimentos para realizar gestiones ante organismos públicos.

Quienes no puedan asistir por razones justificadas tienen un plazo de 60 días para presentar documentación que respalde su ausencia ante el Juzgado Federal con competencia electoral correspondiente a su domicilio.