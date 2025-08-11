Caparrós sobre la fake replicada por Milei y Adorni: "Son una fuente inagotable de tristeza"

Perfil Redacción NEA

"Son una fuente inagotable de tristeza". Con esa frase el escritor Martín Caparrós se refirió a los retuiteos del presidente Javier Milei y del vocero presidencial Manuel Adorni a un video editado para perjudicar al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Fake news

"Que el vocero de la presidencia argentina pueda mentir así -falsificando la respuesta de un gobernador- y que no le cueste nada, que pueda seguir en su puesto, que pueda seguir mintiendo, es otra confirmación de que ya no somos", escribió el reconocido periodista en su cuenta de la red social "X".

En la parte final de su comentario, Caparrós arrobó a Adorni ya que había opinado sobre el retuit del vocero presidencial a esa noticia falsa.

Video editado

Kicillof dio una nota a los periodistas Noelia Grigera y Gabriel Sued de Futurock. Luego Horacio Cabak posteó un video editado de esa entrevista, para mostrar a Kicillof "sin propuestas" que luego fue replicado por Milei y Adorni en sus cuentas personales.

En realidad era la edición de dos partes distintas del reportaje, empalmando la respuesta del gobernador bonaerense de que no tenía candidato en la interna y había que buscarlo, con la pregunta de qué propuestas de gestión o gobierno tenían en el Partido Justicialista para enfrentar a Milei.

La respuesta de Kicillof

“Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad", respondió Kicillof en la red social "X".

“Pero las mentiras de Milei y su ‘inteligencia artificial no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas”, finalizó el gobernador bonaerense.