Milei replicó a sus críticos posteando fundamentos de economía e ironizó sobre el kirchnerismo

En un sábado 9 de agosto en el que dedicó una gran cantidad de posteos a su cuenta de X, el presidente Javier Milei difundió entre sus mensajes un extenso texto sobre economía, fundamentalmente apuntado a los puntos centrales de la cadena nacional que había dado 24 horas antes desde la Casa Rosada.

Allí insistió en que la reciente suba del dólar "no generara inflación". La explicación, bajo el título “Aspectos esenciales del análisis monetario”, incluyó numerosas citas a los referentes económicos más importantes de la “Escuela Austriaca” como David Hume, Robert Lucas, Carl Menger y Richard Cantillon.

Al comienzo, el presidente señaló que desde la liberación del mercado de cambios, en abril, “el debate monetario en Argentina se ha basado sobre cuál debería ser el comportamiento del dólar y el traspaso a precios en caso que la divisa aumentara”, y luego cuestionó a los economistas que, según su punto de vista, hicieron apreciaciones equivocadas de la situación.

“Es entendible el comportamiento endogámico y especialmente si no se pagan costos por errar cuando todos fallaron, en especial, cuando rige la lógica del Oráculo de Delfos, el cual daba consejos, pero no tomaba decisiones... Aun cuando todos hablen del traspaso a precios del movimiento en el precio del dólar (passthrough), dicha afirmación, aunque supuestamente podría tener algún ‘sustento empírico’, es falsa e implica un profundo desconocimiento en materia de teoría monetaria”, dijo Milei.

Luego, el presidente explicó que el dinero “no es nada más que un bien de intercambio indirecto y que sólo sirve a los efectos de llevar a cabo transacciones, sean las mismas presentes (demanda transaccional) y/o futuras (atesoramiento). Por lo tanto, si entendemos esto, la demanda de dinero es una demanda derivada de la demanda total de bienes y servicios de la economía o dicho de modo más simple, es una demanda espejo”.

A continuación, como ya lo había hechos en ocasiones anteriores, incluyendo en las entrevistas que le realizó Alejandro Fantino, Milei repitió que “que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea porque subió la oferta y/o cayó la demanda, lo cual lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero, esto es, todos los precios expresados en unidades monetarias suben”.

Luego, citó el “efecto Hume-Cantillon” y explicó que ganarle a la inflación exige tiempo, porque lleva entre un año y medio y dos años que “una política monetaria seria” alcance sus objetivos.

En ese punto, remarcó que la inflación no es consecuencia del precio del dólar: “Detrás está el efecto Hume-Cantillon, el cual toma lugar como consecuencia de que mientras el mercado de bienes ajusta lento, el mercado financiero lo hace de modo instantáneo… Dado que el dólar es un activo financiero subirá primero, luego lo seguirán el precio de los bienes transables, luego los precios mayoristas, a continuación, los precios minoristas y por último subirán los salarios (motivo por el cual la devaluación es tan impopular). Pero la relación causal sigue siendo desde la cantidad de dinero hacia los precios y esta historia también puede ser dueña de la evidencia empírica sobre la que se basa la idea del passthrough”.

Milei citó a Carl Menger, señalando que “para que haya inflación es necesario que haya por parte del Banco Central una convalidación monetaria. Puesto, en otros términos, si no hay convalidación monetaria el nivel de precios no cambiará y todo es una cuestión de precios relativos”. El mensaje es claro: para que la inflación desaparezca es necesario mantener el equilibrio fiscal y no emitir moneda.

“Si consideramos el caso argentino y su adicción al déficit fiscal por parte de la casta política, no sólo será posible explicar las cataratas de defaults, suba de impuestos y emisión monetaria, que en el último caso generó un desastre inflacionario, cuya otra cara de la moneda es haber destruido cinco signos monetarios y quitarle trece ceros a la moneda. Por el bien de los argentinos deseo que asimilen la lección. Que Dios bendiga a los argentinos. Y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen”, termina el texto.

Javier MIlei en la Cadena Nacional de ayer

El presidente compartió una gran cantidad de publicaciones este sábado 9 de agosto, pero la que más llamó la atención fue la dedicada a Axel Kicillof. El referente de LLA reposteó en su cuenta de X el comentario y el video que subió Horacio Cabak. El conductor de LN+ sintetizó el cruce entre la conductora y el gobernador de la siguiente manera:

"Más que oponerse a todo lo que propone Milei, ¿qué propuesta tiene hoy el peronismo".

"Ninguna, habría que buscarla".

El presidente ironizó sobre este intercambio escribiendo "A confesión de partes...".

El problema es que el video que subió Cabak está editado porque, en la grabación original, cuando la periodista le pregunta por las propuestas del peronismo, Axel en realidad contesta: "Lo que dice el peronismo son las prioridades, los objetivos, puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social, esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo, y que haya condiciones de laburo que sean dignas, y que haya salarios, después las medidas en concreto como el vínculo con el FMI. Son cuestiones muy profundas. Si me decís que vamos a discutir ahora, el 2025, es ponerle un freno a estas políticas, dejar en claro que esto no, y marcar cuales son las prioridades".

El presidente hizo afirmaciones que tuvieron un fuerte impacto, a favor y en contra, en las redes sociales:

“Cuando un Estado recurre a la emisión monetaria para financiar sus gastos… a este robo le damos el nombre de inflación”.

“Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

"Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel".

"Prohibiremos que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".

"Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido".

"Aumentar los impuestos destruye el potencial de crecimiento económico".

"El Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción".

