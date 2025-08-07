Mamá de un niño con parálisis cerebral que votó a Milei: "Hay gente que me dice que me joda"



Perfil Redacción NEA

La madre de un niño de 11 años con parálisis cerebral que votó al presidente Javier Milei le pide que "revea" la decisión de vetar la emergencia en discapacidad aprobada en el Congreso de la Nación.

Daniela Conte, de 41 años, le envió una carta a Milei, que "aún no" contestó para que deje sin efecto el veto a esa ley.

"Me salió así de corazón de escribirle y de pedirle que revea el tema del veto a la ley. Ayer tuve un día bastante complejo. Recibí bastante mensajes de apoyo de mucha gente pero por otro lado recibí bastantes agravios porque voté a Milei", explicó.

"La gente supone que por gente como yo el país está como está. Y que me merezco lo que me pasa y lo que le pasó a mi hijo por haber votado a Milei y que me joda y cosas así", agregó en declaraciones a Splendid 990.

Massot: "Hace 17 meses que hay dos millones y medio de jubilados que cobran la mínima"

"Apelo a su corazón"

“No sé qué pasa por la cabeza del Presidente para vetar esta Ley. Por eso yo apelo a su corazón y a que lo revea. Yo creo que lugares para recortar hay. En el Congreso, la dieta de los diputados, de los senadores, los viáticos. Pero no en esto. Esto me parece que no", expresó.

"Ni tampoco en el Garrahan. Mi hijo estuvo internado siete meses en el Garrahan, después de su operación en Mercedes que fue de urgencia. Puedo dar fe y testimonio de lo que trabajan y de lo que hacen y de lo que dan los médicos en el Hospital Garrahan", aseveró.

San Cayetano: sacerdote denunció un "genocidio" contra los jubilados

"Es imposible afrontarlo de manera particular"

“Yo no quiero que el Estado se haga cargo de mi hijo. Gracias a Dios soy una mamá que trabaja. En este momento estoy sin trabajar porque estoy cuidando al nene, el papá del nene trabaja", contó la mujer.

"Toda la vida nos ganamos lo nuestro laburando. Tuvimos la posibilidad de estudiar y de ser profesionales de la salud y de poder generar nuestros propios recursos. Lo que estoy pidiendo es que se garanticen los derechos de las personas con discapacidad, ni más ni menos que eso, porque si no es imposible poder afrontarlo de manera particular", finalizó Conte.