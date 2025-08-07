Massot: "Hace 17 meses que hay dos millones y medio de jubilados que cobran la mínima"

Perfil Redacción NEA

El diputado nacional de Encuentro Federal Nicolás Massot expresó que en su bloque “no hay voluntad de ganarle una pulseada al Gobierno”.

El legislador explicó que “está a favor de muchas de las iniciativas” del oficialismo, aunque recalcó que no pueden pagar “justos por pecadores”.

San Cayetano: sacerdote denunció un "genocidio" contra los jubilados

“Lo que falta es un poco de equilibrio”

"Es inevitable el análisis de ley por ley. Acá, lo que falta es un poco de equilibrio”, opinó Massot.

“Si tomás el tema del sistema de discapacidad, todos sabemos que se ha hecho política con eso y que hay anomalías, pero no puede ser que paguen justos por pecadores y que la solución, en vez de gestionar, sean desguaces, congelamientos y que las familias quedan desamparadas”, agregó en declaraciones a Radio Rivadavia, difundidas por NA.

Jubilados

Además sostuvo que “si tuviéramos presupuesto” y si los funcionarios del Ministerio de Economía asistieran al Congreso, podrían debatir los temas jubilatorios. "Entendemos que hace 17 meses que hay dos millones y medio de jubilados que cobran la mínima", enfatizó.

Pullaro sobre el frente Provincias Unidas: "El próximo presidente de los argentinos va a salir de este espacio"

Política económica

Massot consideró que la política económica de Luis Caputo se parece a la “receta del kirchnerismo” porque “es mentira que el dólar flota limpiamente".

"Me suena a que no hemos cambiado mucho retrasar el tipo de cambio antes de las elecciones. Cuando ves que uno de los controles de la inflación es que el Gobierno cortó los aportes del Tesoro, está muy bien, pero ya se están obsesionando con un régimen cambiario que tienen que modificar porque encontrás contradicciones”, analizó.

“Hay distintos tipos de intervención directa o indirecta que buscan maximizar el efecto electoral por efecto riqueza", añadió Massot.

Por último señaló que desde su espacio “no encuentran un camino” para comprender el planteo del oficialismo sobre los recortes en el Hospital Garrahan, en las jubilaciones y en las prestaciones para las personas con discapacidad.