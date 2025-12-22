Gustavo Valdés reclama deuda histórica de U$S 500 millones y marca distancia de Provincias Unidas

En un fuerte mensaje hacia la Casa Rosada, el senador provincial Gustavo Valdés volvió a poner sobre la mesa el reclamo por las acreencias que el Gobierno nacional mantiene con Corrientes.

Según el ex mandatario, la deuda histórica asciende a unos 500 millones de dólares, una cifra que, de ser cancelada, transformaría el ritmo de crecimiento de la provincia. “Con ese dinero estaríamos volando”, graficó Valdés en relación con el plan de obras e inversiones que se podrían ejecutar.

El reclamo se da en un contexto de alta tensión fiscal entre las provincias y la Nación, donde Corrientes exige el cumplimiento de compromisos vinculados a cajas previsionales y compensaciones energéticas, entre otros ítems que impactan directamente en las cuentas públicas locales.

Transparencia y presupuesto nacional

Valdés también se refirió a la reciente actividad en el Congreso de la Nación, donde el diputado Diógenes González acompañó la aprobación del Presupuesto nacional. El senador defendió esta postura al señalar que "es conveniente para los argentinos y para la transparencia tener un presupuesto".

Para Valdés, la falta de una "ley de leyes" a nivel nacional en años anteriores respondió primero a compromisos políticos y luego a una decisión del propio Gobierno central para manejar los fondos de forma arbitraria. “Votamos presupuesto porque necesitamos dejar de lado la discrecionalidad en el manejo de fondos”, sentenció, aunque admitió que este gesto institucional aún no se tradujo en un canal de diálogo político fluido con la gestión de Javier Milei.

El bloque correntino y el rol de "Provincias Unidas"

Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue la definición de la identidad política de sus legisladores en Buenos Aires. Valdés aclaró que, si bien comparten visiones con el bloque Provincias Unidas, la prioridad es la alianza local y el interbloque con el radicalismo y el PRO.

Alianza estratégica: “Nosotros fuimos en una alianza con el PRO en Corrientes. Por lo tanto, el diputado nacional le corresponde a la Unión Cívica Radical y al PRO , y no a Provincias Unidas”, explicó al programa Sin Freno.

Autonomía: al no ser Provincias Unidas un partido político, sino un bloque con intereses comunes, Valdés subrayó que Corrientes no siempre votará de forma homogénea con ese grupo, priorizando la coherencia con su interbloque original.

Respecto a la reforma laboral, Valdés evitó adelantar el sentido del voto de los senadores correntinos, señalando que el proyecto aún se encuentra en etapa de comisión y no ha llegado al pleno para su tratamiento definitivo. Los legisladores que responden al ex gobernador son Eduardo Vischi, Carlos "Camau" Espínola y Gabriela Valenzuela