Sueldos y Bono Navideño en Corrientes: confirman fechas de pago y montos para estatales

El Gobierno de Corrientes oficializó el cronograma de pagos para la administración pública provincial, correspondiente a los haberes del mes de diciembre y el inicio del Bono Navideño. El anuncio, que alcanza tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados, confirma la inyección de liquidez prevista para las festividades de fin de año.

Según lo informado por el Ministerio de Hacienda, el Bono Navideño totaliza un monto de $500.000, el cual se pagará de manera escalonada. El primer tramo, que se liquida este mes, es de $100.000, mientras que los dos tramos restantes, de $200.000 cada uno, serán abonados en los meses de enero y febrero respectivamente.

Cronograma de pagos por terminación de DNI

El esquema de cobro se organizó por la última cifra del Documento Nacional de Identidad para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias: