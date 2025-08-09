sábado 09 de agosto de 2025
"Dejá de mentir"

Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei por el discurso en la cadena nacional: "Te van a sacar con un chaleco de fuerza"

En medio de las repercusiones por el discurso del mandatario durante la noche del viernes, la expresidenta lanzó una dura crítica a través de sus redes sociales: "Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos que los salarios le ganaron a la inflación".

Cristina Fernández
Cristina Fernández de Kirchner | Captura

En medio de las repercusiones por la cadena nacional que brindó Javier Milei este viernes por la noche, Cristina Fernández de Kirchner lanzó una dura respuesta al presidente a través de sus redes sociales. La exmandataria replicó una de las frases más comentadas del jefe de Estado y le advirtió: “MÁS QUE CON LOS PIES PARA ADELANTE, A VOS TE VAN A SACAR CON UN CHALECO DE FUERZA DE LA ROSADA (sic.)”.

El mensaje de la exvicepresidenta llegó después de que Milei advirtiera que “si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, en defensa de sus políticas fiscales y monetarias. En un extenso texto publicado en X, Cristina cuestionó los datos que el presidente presentó sobre la evolución de los salarios y el consumo de alimentos.

En desarrollo...

