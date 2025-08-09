Rating de Milei: entre todos los canales de aire y las señales de noticias, la cadena sumó 26 puntos

El presidente Javier Milei realizó una cadena nacional este viernes 8 de agosto donde explicó los motivos por los que decidió vetar las leyes que afectan su equilibro fiscal y ponen en riesgo el déficit cero que consiguió. En su mensaje, además, acusó al Congreso de intentar provocar un desastre financiero que terminaría en una escalada inflacionaria. La medidora Kantar Ibope reveló que impacto tuvo, a nivel rating, el discurso del máximo referente de LLA.

El periodista Ángel de Brito mostró que durante la cadena nacional, las mediciones de los canales de aire estaban en blanco.

A las 20.58, antes de que arrancara el mensaje presidencial, Telefe Noticias (Telefe) tenía 7.1 puntos, liderando su franja; seguido por Telenoche (Eltrece), con 4,7; LAM (América TV), con 4.4; Bendita TV (El Nueve), con 2.7; y el sorteo del torneo de las Estrellas (TV Pública), con 0,3.

La cadena nacional arrancó a las 21 horas, haciendo 28.1 puntos, si se suman los cinco canales de aire y las seis señales de noticias. A las 21.18 hizo su puntaje más bajo, con 26,1, y terminó a las 21.23 con 26,9.

El rating que hizo el presidente según el periodista Nacho Rodríguez

Antes del comienzo del mensaje del Presidente, en las redes sociales, varios usuarios habían promovido un “apagón a la cadena nacional de Milei”, invitando a conectarse al canal de streaming del CONICET. El texto decía: “Apagón televisivo a la cadena nacional de Milei. Hoy a las 21 hs (mismo horario de la cadena nacional) nos conectamos al streaming del CONICET desde todos los celulares, computadoras, tablets y televisores”.

Las frases de Milei en la cadena nacional

El presidente lanzó varias afirmaciones de alto impacto que se viralizaron en las redes sociales:

“No vine acá a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de nuestra decadente historia”.

“Cuando un Estado recurre a la emisión monetaria para financiar sus gastos… a este robo le damos el nombre de inflación”.

“Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

“La única manera de crecer es con orden fiscal y monetario”.

"Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien, incluso si el costo es que digan que soy cruel".

"Prohibiremos que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria".

"Enviaremos un proyecto para penalizar presupuestos con déficit fiscal".

"Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido".

"En los últimos 100 años le quitamos 13 ceros a nuestra moneda y le cambiamos el nombre cinco veces".

"Aumentar los impuestos destruye el potencial de crecimiento económico".

"No vamos a volver al sendero de la decadencia".

"El Congreso ha redoblado sus esfuerzos de sabotaje y obstrucción".



