Este viernes 8 de agosto, el presidente Javier Milei habló en cadena nacional, para cuestionar las recientes votaciones del Congreso Nacional, impulsando diversos proyectos que demandarían, si llegaran a superar los vetos del Ejecutivo, mayores gastos al Estado. Milei habló de la necesidad de blindar el superávit fiscal y fue lapidario con los legisladores que, según su versión de los hechos, "quieren quebrar al Gobierno, llevando de nuevo al país al desastre del que venimos".

Y como siempre ocurre, en redes sociales enseguida empezaron a multiplicarse opiniones sobre las palabras presidenciales, con duras críticas de varios personajes destacados de la oposición.

Los políticos que cuestionaron la cadena nacional de Javier Milei

Margarita Stolbizer, del GEN, tuvo una reacción muy fuerte contra los anuncios del presidente. La diputada subió un extenso mensaje a su cuenta de X: “Si no fuera para llorar, da risa. Quiere penalizar, no respetar el Presupuesto, y todo el conflicto tiene como causa que no lo tenemos. Porque el Presidente no quiere tener Presupuesto y se maneja con el de Alberto Fernández para manejar los recursos a su antojo, darle a los ricos y condenar a los pobres, a los jubilados, a los enfermos. Miente, miente y algo quedará. Van a quedar los trabajadores con salarios que no alcanzan y los que no pueden arreglarse solos”.

Y agregó: “La arrogancia y la crueldad también sostienen la mentira. Estamos frente a un gobierno autoritario que no respeta la Constitución y solo se le ocurre meter palos e insultos para imponer sus ideas del país para pocos. Que no vuelva el kirchnerismo qué nos dejó este presidente horrible. Si para él mantener funcionando al Garrahan o financiar a los discapacitados es un negocio para la clase política, ese discurso lo escribió Conan”.

La diputada Julia Strada, del PJ, escribió: “¿Será, Milei, que estás preocupado por el próximo dato de inflación y le querés echar la culpa al Congreso un viernes a la noche en cadena nacional con un no-anuncio?”.

Su colega, el diputado peronista Leandro Santoro, también fue contundente: “Si vetás todo no es responsabilidad fiscal es fanatismo ideológico. ¿Financiar el Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir. Si quieren una macro ordenada combatan la evasión, que tributen más lo más ricos y dejen de financiar la timba financiera”.

El diputado Nicolás del Caño, del PTS, por su parte, escribió: “Milei repite que no hay plata, pero en lo que va de su gobierno, le robó 2,100.000 pesos a cada jubilado. Un robo a los que trabajaron toda su vida. La riqueza del país se la llevan un pequeño puñado de especuladores amigos de Caputo y los grandes grupos empresarios”.

Su colega Myriam Bregman también fue durísima: “Lo que anuncia Milei es ilegal. No puede disponer por decreto en materia tributaria según el art. 99 inc. 3 Constitución Nacional. El déficit o superávit fiscal están ligados a la recaudación, por ende a los impuestos. Su anuncio es totalmente monárquico: se arroga la decisión sobre lo que produce déficit, mientras paga la deuda ilegal, elimina o reduce las retenciones y baja impuesto a los bienes de los ricos”.

La respuesta del oficialismo al discurso de Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se limitó a repetir una de las frases más fuertes que dijo el presidente: “El equilibro fiscal no se negocia”.

Por su parte, la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, escribió: “Clarísimas las palabras del Presidente Milei. Entendimos todos lo importante de elegir bien a diputados y senadores: fortalecer el cambio, con un gobierno que hace lo correcto aunque requiera paciencia, o el realismo mágico del kirchnerismo, que solo quiere voltear al Gobierno y destruir todo el esfuerzo de los argentinos”.

Daniel Scioli aseguró: “Respaldo con firmeza el mensaje en cadena nacional: terminar con la inflación, prohibir la emisión monetaria, no aumentar impuestos y garantizar el equilibrio fiscal. El rumbo claro y valiente que necesita la Argentina para volver a prosperar”.

El ministro de Defensa, Luis Petri, también alabó el discurso presidencial: “¡Orgulloso de acompañar a Javier Milei! ¡Impresionante! Histórico por el contenido, pero además por el tiempo. A dos meses de las elecciones, penalizar políticas populistas desde el Gobierno y en cadena nacional es ejemplar”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, aseguró que el presidente “con la verdad como bandera y sin ceder un centímetro, ratificó el camino que la Argentina necesita y a lo que nos enfrentamos. Ahora tenemos la obligación de pintar de violeta cada rincón del país y, desde el Congreso, defenderlo con la misma firmeza”.

Finalmente, el diputado Santiago Santurio remarcó: “Ajustar al Estado es desajustar a los argentinos. Defender el superávit es defender a los más vulnerables de las garras de los políticos perversos”.

