Javier Milei hablará por cadena nacional para referirse a los decretos que fueron rechazados por el Congreso

El presidente Javier Milei hablará esta noche en Cadena Nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que además detalló que el mandatario abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Milei y la épica del derrotado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la sesión del pasado miércoles, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a los legisladores que rechazaron los decretos delegados emitidos por el Gobierno nacional en la Cámara de Diputados, y acusó al peronismo de querer “romper las políticas” del Poder Ejecutivo.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Francos sostuvo que: “Es medio ridícula la situación porque, en primer lugar, si te delegan y después te rechazan, cuando vos utilizás la delegación, es como una cosa ilógica. Ahora, en este caso, si se llegara a aprobar esto en el Senado, el Ejecutivo no puede vetar porque son delegaciones del Congreso, que el Congreso las retira después”, planteó.



Lilia Lemoine cruzó a Diana Mondino por sus dichos sobre Javier Milei: "Busca hacer daño"

Sus dichos llegaron días después de que la Cámara de Diputados derogara los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Por su parte, advirtió que pese a que ambas cámaras rechacen los decretos delegados, “va a tener algún impacto, pero no demasiado” al argumentar que los decretos ya fueron firmados e instrumentados bajo autorización del Congreso.

“Hemos actuado eficientemente y los hemos puesto en vigencia, por lo cual hemos sacado personal y parte de la administración de empresas autárquicas, y concentrado en los ministerios la decisión del gasto”, aseveró.

fl