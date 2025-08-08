Luego de que Diana Mondino cuestionara el rol de Javier Milei en la estafa de la criptomoneda $Libra durante una entrevista en el exterior, Lilia Lemoine salió en defensa del Presidente y aseguró que el reportaje fue armado. La diputada nacional afirmó este jueves que los dichos de la excanciller forman parte del contexto electoral en el que se busca que “Milei quede como un corrupto”.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Mondino, Lemoine abrió la posibilidad de que haya sido un error. "Dicho en inglés quizás no suena exactamente lo mismo que en castellano. Pero, siendo este el contexto electoral en el que estamos, en el que la oposición está tratando de hacer que Javier Milei quede como un corrupto, el timing me hace pensar que no fue inocente del todo”, dijo Lemoine en LN+.

Sobre las acusaciones de la excanciller acerca de la responsabilidad del mandatario libertario en la difusión de la criptomoneda $Libra, la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que “el mismo Presidente dijo que no debería haber publicado eso porque no estaba al tanto”. Según Lemoine, Milei promocionó el token “para que la gente se anotara a participar para cuando se repartiera el dinero”.

La diputada luego se refirió a las declaraciones de Mondino sobre la “inestabilidad mental” de Milei, y sostuvo que “es atentar contra el Presidente”, además de cuestionar su desempeño como canciller: “Si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía, y lo demuestra. Ella está buscando hacer daño, es una cuestión personal. Nadie del Gabinete dice que el Presidente tiene desequilibrios. Al contrario, hay un buen ambiente laboral".

Los dichos de Mondino sobre el Presidente también generaron la reacción de trolls libertarios en redes sociales, que la acusaron de traicionar al Gobierno. “Nunca más confíen en NADIE que no sea Javier Milei. Mirá si te va a doler que se dé vuelta Mondino”, escribió en X LuliLiberal, una de las usuarias reconocidas dentro de la militancia virtual libertaria.

Ziberial, otro de los principales tuiteros oficialistas, posteó: "Mondino nunca pudo salir de su burbuja mental plagada de amor por organizaciones mundiales burócratas wokes como ONU, OCDE, OMS, OMC, etc. No es nada raro que vuelva de la mano de Al Jazeera, canal de propaganda anti-Israel, a manchar a quienes le dieron una chance en política (y que son aliados de Israel)”.

Qué dijo Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Diana Mondino fue entrevistada por el periodista británico Mehdi Hasan para el programa Head to Head de la cadena israelí Al Jazeera, y lanzó duras críticas contra Javier Milei. Al hablar del caso de la criptomoneda $Libra, sugirió que el mandatario “o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

""Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", dijo Mondino sobre el rol de Milei en el caso $Libra.

Con un estilo provocador, el entrevistador también le preguntó a Mondino por la salud mental del Presidente, y mencionó las declaraciones de Carlos Rodríguez, exasesor presidencial, quien habló del “desequilibrio mental” de Milei. “Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón”, respondió Mondino.

“Cuando era ministra de Asuntos Exteriores, ¿siguió más consejos suyos o de sus perros?", le preguntó Hasan, en alusión a las creencias esotéricas del mandatario, incluidos sus supuestos contactos telepáticos con su perro fallecido Conan. “Digamos que todo es verdad… ¿eso cambiaría sus políticas?”, replicó la exfuncionaria.

Mondino fue apartada de su rol en la Cancillería en octubre de 2024, luego de votar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de una resolución que pedía el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, una postura contraria a la del Presidente. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo.

