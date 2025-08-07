Diana Mondino sobre Milei y el caso $LIBRA: “No es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La economista y exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, rompió el silencio tras casi un año fuera de la escena política. En una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan para el programa Head to Head de Al Jazeera, lanzó duras críticas contra Javier Milei, vinculándolo al escándalo de la criptomoneda $LIBRA y sugiriendo que el mandatario “no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

Mondino fue apartada de la Cancillería en octubre de 2024, tras votar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a favor de la resolución que pedía el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba, una postura contraria a la del Presidente. Desde entonces, mantuvo un perfil bajo y realizó escasas apariciones mediáticas.

Su reaparición no pasó desapercibida: en 50 minutos de entrevista, abordó temas sensibles como la corrupción, la crisis económica y las polémicas en torno a la salud mental del Presidente.

El caso $LIBRA

El punto más tenso de la conversación giró en torno al caso $LIBRA, la criptoestafa que estalló el 14 de febrero de este año y que, según estimaciones, provocó la desaparición de más de 250 millones de dólares. El Presidente quedó en el centro de la polémica tras promocionar en X (ex Twitter) el enlace que disparó la maniobra.

El escándalo internacional también involucra a Karina Milei como figura clave en el acceso de Hayden Davis -impulsor del token- y su respaldo político en la Argentina. “Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, afirmó Mondino, tras remarcar que Milei “no debería” haber publicado ese mensaje.

Consultada sobre por qué cree que lo hizo, sostuvo: “Creo que alguien le contó y pensó que era una buena idea”.

El periodista Hasan no dejó pasar la frase y la confrontó: “Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido”. La exfuncionaria esquivó una confirmación directa, pero ratificó: “Puedo darle las dos opciones, sí”.

Conan y la salud mental del Presidente

Otro tramo caliente de la entrevista llegó cuando Hasan mencionó las declaraciones de Carlos Rodríguez, exasesor presidencial, quien habló del “desequilibrio mental” del jefe de Estado. “Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón”, respondió Mondino, aunque evitó pronunciarse de forma categórica sobre la estabilidad mental de Javier Milei.

Sobre la polémica en torno a las creencias esotéricas del mandatario, incluidos sus supuestos contactos telepáticos con su perro fallecido Conan, la excanciller intentó relativizar: “Digamos que todo es verdad… ¿eso cambiaría sus políticas?”.

Diana Mondino durante su exposición en la ONU en 2024 que terminó costándole el puesto.

La salida de Mondino del Gabinete se produjo tras una votación en la ONU que marcó un quiebre con Milei: se trató de una sesión en la que se debatió levantar el embargo de Estados Unidos a Cuba.

Argentina se sumó al apoyo casi unánime a la isla, en contraste con los votos en contra de EE.UU. e Israel, principales aliados de la Casa Rosada. El Presidente, que había hecho de su alineamiento con Washington una bandera, la desplazó de inmediato.

En la entrevista con Al Jazeera, Mondino también se diferenció de la imagen que quedó de ella en el Gabinete: “Tal vez aparezca como la más rica porque sí declaré, pero no lo soy”.

Las declaraciones de la exfuncionaria llegan en un momento complejo para el oficialismo. La causa $LIBRA sigue bajo investigación en Argentina y en tribunales de Nueva York, mientras que el Gobierno enfrenta una economía en recesión, ajustes fiscales profundos y recortes que golpean el empleo público y privado.

En este escenario, los dichos de Mondino no solo reavivan un caso judicial incómodo, sino que también tocan fibras sensibles en la percepción pública sobre el liderazgo de Milei: ¿error, corrupción o ambas cosas?

