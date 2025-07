$LIBRA: diputados descubren nuevas pruebas que complican al Gobierno mientras LLA y el PRO bloquean la investigación

Mientras el presidente Javier Milei evita cualquier explicación sobre su rol en la promoción de la criptomoneda $LIBRA —que se desplomó a minutos de su lanzamiento y dejó miles de damnificados—, el cerco judicial y político sobre su entorno se sigue cerrando. Es que a la par del bloqueo que imponen La Libertad Avanza y el PRO en la comisión investigadora creada en Diputados, los legisladores opositores reunieron en los últimos días información que refuerza la hipótesis de que se trató de una estafa cripto con múltiples conexiones locales.

Por un lado, La Nación reveló que una cuenta vinculada al empresario estadounidense Hayden Mark Davis —creador de $LIBRA— transfirió US$ 499.000 a la plataforma Kraken, un banco virtual que permite convertir criptoactivos en dinero físico, a las 14 del 30 de enero, el mismo momento en que Davis ingresaba a Casa Rosada para reunirse con Milei. Fue el primer movimiento de esa billetera tras diez días de inactividad.

Horas después del encuentro, la misma cuenta movió más de US$ 3,4 millones, distribuidos en otras billeteras conectadas directa o indirectamente con Kelsier Ventures, la firma de Davis y su familia. Parte de ese dinero terminó en otra plataforma, Bitget, en una operación ya identificada por el experto Fernando Molina, quien ya expuso dos veces ante los diputados por este caso. Una de esas transferencias se ejecutó apenas 22 minutos antes del posteo de Milei en X, donde inmortalizó con una foto su reunión con Davis.

En paralelo, la diputada Sabrina Selva (UxP) confirmó que Binance envió al fiscal Eduardo Taiano información clave sobre las billeteras que participaron en el pool de liquidez de $LIBRA antes del lanzamiento.

El diputado cordobés de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, es hoy quien más sigue de cerca la causa. Viajó a Estados Unidos para interiorizarse sobre la causa judicial que se tramita allí. Además, aseguró que la información recopilada es "para que lo que no podamos saber nosotros desde el Congreso, lo pueda averiguar tanto la Justicia argentina como la de Estados Unidos, frente al bloqueo constante que nos produce el Gobierno".

"Ahora, están hasta fondos ingleses dentro de la causa reclamando que la plata que le debe Argentina se la pague (Hayden) Davis", señaló en declaraciones a Radio 10, y resaltó que "hay muchísimos actores que están reclamando de la Argentina las respuestas que el presidente no dio".

El diputado apuntó que "según la normativa que hay en Estados Unidos, es viable conocer quiénes inyectaron primero los fondos y luego los retiraron ese 14 de febrero". Al especificar que "todavía hoy se pueden mover fondos" por parte de sociedades múltiples -integradas por varias personas-, es posible "saber quiénes están detrás y podemos conocer si el entorno de Milei está involucrado".

Desde Democracia para Siempre, los radicales de Facundo Manes, también impulsan la investigación y entienden que hubo una "maniobra fraudulenta comprobada".

Diputados exigen destrabar la comisión bloqueada por LLA y el PRO

Pese al avance judicial, la comisión especial creada en abril sigue paralizada. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un proyecto para reactivarla y evitar que el oficialismo continúe impidiendo la designación de autoridades. “La demora en la normalización de su funcionamiento impide el ejercicio de las facultades constitucionales de control que corresponden al Congreso”, argumentó en una nota dirigida a Silvia Lospennato (PRO) y Nicolás Mayoraz (LLA).

Su propuesta establece que, en caso de empate, la presidencia recaiga sobre el candidato respaldado por los bloques que sumen más bancas. Con 136 diputados, la oposición se garantizaría el control. “No podemos aceptar que la Cámara se convierta en un refugio de encubrimiento. Ya hubo múltiples denuncias penales y hay un escándalo institucional en curso”, advirtió Ferraro.

Desde el oficialismo, la diputada Silvana Giudici (PRO) pidió cerrar la comisión: “Ese plazo lo propusieron los opositores. Corresponde presentar el informe final y terminar. Esta comisión estuvo mal formulada desde el principio, no hay delito comprobado y quieren hacer daño. Donde sí hay delito es en el escándalo del fentanilo, pero nadie dice nada”.

Por su parte, el diputado Oscar Zago, presidente del MID y aliado del Gobierno, se refirió al estancamiento de la comisión en diálogo con Radio con Vos: “Es un empate técnico 14 a 14 y por eso queda trabada. Hay que ver si se extiende el plazo. Yo pedí que se investigue con una bicameral, pero no me acompañaron. Quedé del lado de la investigación”. Sin embargo, Zago apoyó la candidatura de Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, para presidir la comisión. Esa postura contó también con el respaldo del PRO y sectores de la UCR.

“Buscamos una posición intermedia: no estoy a favor de que quede en manos de quienes votaron en contra pero tampoco que quede en manos de quienes pidieron un juicio político. Y no se destrabó”, agregó.

La oposición, en tanto, se prepara para publicar un informe si la comisión continúa bloqueada. “Vamos a seguir investigando. El Gobierno busca el silencio, pero la verdad sigue saliendo a la luz”, concluyó Agost Carreño.

Los diputados creen que hubo una estafa en la que participó Casa Rosada

La cronología reconstruida por diputados opositores muestra una secuencia llamativa que refuerza la hipótesis de un rug pull. El 30 de enero, Hayden Davis ingresó a Casa Rosada con Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. A las 17:51, Milei publicó un tuit presentando al empresario cripto. A las 18:33, Davis transfirió US$ 507.500 a otra cuenta. El 3 de febrero movió otros US$ 1.991.000, y el 13 de febrero, US$ 1.275.000 adicionales.

El 4 de febrero, Novelli abrió cajas de seguridad en el Banco Galicia con su madre y su hermana. Depositaron el contenido de dos mochilas presuntamente llenas de efectivo. El 14 de febrero, a las 18:30, Kelsier Ventures creó el contrato del token y habilitó el pool de liquidez. Solo quienes conocían el número del contrato pudieron acceder anticipadamente. Media hora después, Milei publicó el tuit promocional que decía que $LIBRA serviría para fondear PyMEs argentinas. A las 19:02, el token alcanzó picos históricos. Poco después, se desplomó más del 99%.

El día siguiente, 15 de febrero, el Presidente eliminó el tuit fijado. Publicó otro en el que sostuvo que “no estaba interiorizado” sobre el proyecto. Pero el daño ya estaba hecho. El 17 de febrero, Novelli vació las cajas de seguridad en la primera hora bancaria. Davis, en tanto, publicó un video en el que afirmó haber retirado US$ 100 millones “de Argentina” y se presentó como “asesor del Presidente”.

Los fondos terminaron en billeteras personales de Davis y cuentas multisig controladas por Kelsier Ventures en Kraken y Bybit. La Justicia de Estados Unidos ya congeló US$ 57,5 millones, reclamados también por acreedores ingleses. Según Agost Carreño, aún es viable conocer quiénes inyectaron y luego retiraron los fondos de esas cuentas. “Podemos saber si el entorno de Milei estuvo involucrado. Lo que no se sepa en el Congreso lo tiene que revelar la Justicia argentina o la de EE.UU.”, aseguró.

