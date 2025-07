Caso $LIBRA: revelan que Hayden Davis hizo transferencias millonarias en dólares después de reunirse con Javier Milei

Fernando Molina, uno de los expertos en informática que habló en la Cámara de Diputados por el escándalo $LIBRA (la criptomoneda promocionada por Javier Milei el 14 de febrero a través de sus redes sociales), denunció que Hayden Davis, el empresario detrás de la iniciativa, hizo transferencias millonarias en dólares usando plataformas digitales, destinadas a inversores desconocidos, después de reunirse con el presidente el 30 de enero.

En su cuenta de X, el especialista rastreó el movimiento de dinero que realizó el financista, actualmente bajo investigación por la Justicia norteamericana. “¿A quién le envió 1.275 millones de dólares el 13 de febrero, un día antes del lanzamiento de $LIBRA? A https://Gate.io, un exchange el cual él no usa”, reveló el experto en criptomonedas.

El empresario había hecho un procedimiento similar el 30 de enero, cuando transfirió 507.500 dólares a otra billetera a través de la plataforma Bitget. El detalle a tener en cuenta es que ese día fue a la Casa Rosada para ver a Milei, acompañado por Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. El envío de dinero se realizó 42 minutos después de que el presidente difundiera, en su cuenta de X, una selfie de ambos en el despacho presidencial, en un posteo donde contó que Davis le había explicado “el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”.

Molina encontró otra transferencia de dinero el 3 de febrero, cuando Davis “envió 1.991 millones de dólares a una billetera, que luego hizo tres transacciones: una a Bitget de 500 mil y dos de 1 millón. En las tres también probó enviar primero 5 dólares. Apenas un día después, "el 4 de febrero, Novelli abrió su caja de seguridad en el banco Galicia", dijo el experto. El total enviado serían 4,5 millones de dólares.

El investigador remarcó que no se debe llegar a “conclusiones apresuradas”, pero recordó que el 4 de febrero fue el día en que Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia; la misma caja de seguridad que el 17 de febrero vaciaron su madre y su hermana, apenas estalló todo el escándalo $LIBRA.

Molina le aconsejó a la Justicia argentina investigar qué función cumplieron las plataformas Gate.io y Bitget a la hora de enviar fondos y a quiénes pertenecen las cuentas que recibieron todo ese dinero. “Parecería que las diferentes investigaciones solo están haciendo foco en algunos exchanges (Binance, Coinbase, Kraken) y debería ampliarse el espectro. Los únicos que saben los titulares de estas cuentas son los exchanges Gate.io y Bitget”.

Semanas atrás, Davis declaró ante la Justicia de Nueva York y aseguró que no hubo una estafa en el caso $LIBRA. Su testimonio fue consecuencia de la demanda colectiva de inversores que maneja la Corte federal del distrito sur de Nueva York. El empresario había conocido a Milei en el Tech Forum, en octubre de 2024.

Todo comenzó el viernes 14 de febrero de 2025, cuando presidente Javier Milei recomendó a través de su cuenta oficial de X una criptomoneda llamada $LIBRA, que, gracias a sus palabras, tuvo una suba exponencial de su valor para después desplomarse.

En apenas cuatro horas, la moneda perdió el 89% de su valor. El escándalo comenzó cuando se conocieron las reuniones previas que el mandatario libertario había tenido con los responsables del proyecto, incluyendo un encuentro en enero de 2025 con Hayden Davis, donde estaba involucrado el trader Mauricio Novelli.

El especialista en criptomonedas Iñaki Apezteguia sintetizó lo ocurrido: “Terminó siendo un negocio para muy pocos, y quedó dando vuelta un monto de 100 millones de dólares como resultado final de esta supuesta estafa”.

Y agregó: “Si Milei quería apoyar proyectos cripto, hay iniciativas nacionales que generan valor genuino, no como $LIBRA, que desde el inicio tenía muchas debilidades y señales de alarma. El respaldo del proyecto era un sitio web que no explicaba nada. Se decía que era para canalizar inversiones en PyMEs argentinas, pero eso no estaba claro. Lo que sí estaba claro era que la comunidad cripto no conocía a los responsables del proyecto”.

