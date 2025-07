Las cuatro denuncias contra El Gordo Dan y el aparato digital libertario: diputados, senadores y Mengolini

Apenas en una semana, cuatro denuncias se concatenaron (una en cada día) contra dirigentes y militantes del núcleo digital que orbita alrededor de Javier Milei. Todas las denuncias incluyeron a Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan" en la red social X, líder de la tropa, cuenta que dirige también campañas del ejército de trolls libertarios y, a su vez, conductor del streaming Carajo, un medio afin a la administración de La Libertad Avanza.

Las denuncias pusieron al descubierto una escalada de violencia política, amenazas y campañas de odio sistemáticas. Las presentaron desde la senadora Juliana Di Tullio (en nombre del bloque de Unión por la Patria), la periodista Julia Mengolini (con el patrocinio del dirigente y abogado Juan Grabois), y el bloque de Unión por la Patria en Diputados, que hizo dos denuncias, una encabezada por Leopoldo Moreau y la otra por Hugo Yasky, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, entre otros. El objetivo, según describieron en diálogo con PERFIL, es frenar el hostigamiento que incluye desde videos pornográficos con inteligencia artificial hasta amenazas de bomba y propuestas de alzamiento armado contra el Congreso, además de investigar a estos grupos paraestatales.

Los legisladores del peronismo explicaron a este medio los motivos detrás de las presentaciones y advirtieron sobre la gravedad institucional del caso. Además, la denuncia de los diputados fue radicada específicamente en el juzgado de Sandra Arroyo Salgado, luego de que la magistrada ordenara la detención en una cárcel de máxima seguridad de Eva Mieri, concejala de Quilmes que protagonizó un escracho con excremento en el domicilio del diputado oficialista José Luis Espert. "Queremos ver si actúa de la misma manera, aunque no son casos similares: de un lado hubo una protesta, del otro hubo amenazas concretas al parlamento y sus legisladores", afirmó Leopoldo Moreau a PERFIL.

Uno de los polémicos posteos del Gordo Dan

Di Tullio: “Hay senadores que votan cualquier cosa por miedo a que los escrachen en redes”

Este lunes 14 de julio, Di Tullio encabezó la primera de las denuncias, en representación del bloque del Senado, contra El Gordo Dan, y otros integrantes del aparato digital libertario como Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, que se identifica como Fran Fijap, y Luciano Cabrera, conocido como "El Trumpista", por integrar una asociación que promueve la violencia y el temor para imponer ideas contrarias. Según el texto, y según declaraciones posteriores que Di Tullio detalló a este medio, “no sólo hablaron de sacar tanques a la calle, sino de arrojar bombas y dinamitar el Congreso con legisladores adentro”.

IA pornográfica y amenazas: los crudos testimonios en Diputados de Mengolini y Paulón por los ataques de Milei y sus trolls

Entre los mensajes a investigar en cuestión, hay un video generado con inteligencia artificial en el que se ve a Javier Milei arrojando una bomba dentro del recinto legislativo.

La denuncia reclama además medidas procesales que permitan investigar si los acusados ingresaron a la Casa Rosada o a Olivos, para establecer vínculos institucionales. “Nos sentimos amenazados. Algunos senadores votan leyes terribles sólo para no ser escrachados en Twitter”, detalló la legisladora a PERFIL.

“Es una intromisión compleja la que hicieron con esos tuits. Es una amenaza, y estábamos funcionando en una sesión cuando lo publicaron”, agregó la senadora. “Uno decía que ‘El Javo tire una bomba dentro del Congreso, que saquen los tanques, que armen a la población para cerrar el Congreso’. Mientras el Senado estaba sesionando. Es una amenaza agravada, con una incitación a la violencia".

Para la senadora, existe un vínculo directo entre estos usuarios y el Gobierno. “Es gente ligada al Gobierno, una organización paraestatal, creo yo. Son voceros del Gobierno. Gente con mucho poder dentro del Gobierno. Hay un streaming que no sabemos de dónde sale el dinero, si reciben del Estado o no. Que lo averigüe la Justicia”, señaló. Y advirtió que “hay cuentas de funcionarios que retuitean siempre esos mensajes. No le hace bien a la democracia. Se le tiene que poner límites”.

La senadora Di Tullio denunció amenazas de cuentas libertarias y apuntó contra "el ejército de trolls del Gobierno"

La denuncia pide investigar además vínculos con la Casa Rosada, y señala que la Justicia debería actuar de oficio para evitar que “se naturalice” este tipo de violencia.

Julia Mengolini: “Quisieron hacerme dolor, y lo hicieron”

El martes, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatió iniciativas para terminar repudiando las agresiones que la periodista Julia Mengolini y el diputado Esteban Paulón sufrieron por parte del aparato digital libertario. Mengolini relató con crudeza cómo se convirtió en víctima de “una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado”.

“Me hicieron videos pornográficos con inteligencia artificial en los que me involucraban en relaciones incestuosas con mi hermano. Circulan por Telegram y generan inseguridad cotidiana: no sé si una madre del colegio de mi hija me odia por lo que vio en un editorial de Baby Etchecopar”, dijo Mengolini ante los diputados.

Julia Mengolini y Juan Grabois

La periodista denunció que Milei publicó “en 48 horas, unos 93 tuits” sobre ella, que generaron “efectos directos”. Entre los mensajes que leyó en voz alta se encuentran amenazas brutales como: “Hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una sanja, toda destripada” y “Suicidate, zurda inmunda”.

Mengolini sostuvo que la denuncia penal que presentó contra Milei y otros integrantes del aparato libertario busca “sentar un precedente jurídico” para limitar el uso nocivo de la inteligencia artificial y las redes sociales. “Esta campaña no fue una fake news. Quisieron hacerme dolor, y lo lograron”, concluyó con la voz quebrada. Su denuncia fue presentada con el patrocinio de Grabois, y ya el juez Lino Mirabelli ordenó medidas de seguridad para la periodista, que ahora tendrá custodia policial.

Julia Mengolini y Juan Grabois exigieron "juicio y castigo severo" contra el "terrorismo de Milei" tras el ataque que sufrió la periodista

La denuncia, radicada el pasado viernes, tiene como principales acusados al presidente de la Nación, Javier Milei; a la diputada nacional Lilia Lemoine; al director de Realización Audiovisual de Presidencia de la Nación, Santiago Oría; y a los miembros de “las tropas digitales” que participaron del ataque, entre ellos, Pedro María Lantarón (@elpittttt); Esteban Glavinich (@TraductorTeAma); Alejandro Sarubbi Benitez (@GordoLeyes); Nazarena Aylen Colaleo (@altashanta); Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@franFijap); Mariano Pérez (@marianoperez912); y Martín Ezequiel Grosso Almeida (@NegroCensurado).

Leopoldo Moreau: “Gastan en reprimir jubilados y aplauden los posteos de estos tuiteros”

Y ayer miércoles, el bloque de Diputados de Unión por la Patria presentó una denuncia penal ante la jueza Sandra Arroyo Salgado contra Daniel Parisini (“El Gordo Dan”), Franco Iván Jeremías Antunes Puchol, Luciano Cabrera y otros usuarios de la red social X con identidades desconocidas. La denuncia los acusa de integrar una asociación ilegal que utiliza la violencia y el temor para imponer sus ideas y que, además, incluiría una amenaza de alzamiento armado para impedir el normal funcionamiento del Senado.

Leopoldo Moreau, del bloque de Diputados, enfatizó la gravedad de la amenaza: “Son funcionarios del propio gobierno que aplauden estos posteos. Hay una amenaza concreta al orden público y a una institución del Estado”, dijo. Moreau recordó además la respuesta del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich: "Gastaron 600 millones de pesos en sus operativos para reprimir jubilados, y no actúan frente a estos tuiteros que lanzan amenazas explícitas. No hay que naturalizarlo”.

Moreau calificó como “una aberración” la detención en una cárcel de máxima seguridad de una concejala detenida por una protesta contra José Luis Espert, mientras que “ante las amenazas explícitas contra el Congreso, no hay ninguna acción”.

Acusaron de pedófilo a un diputado en un reconocido programa libertario donde fue Milei

Además de esa denuncia, otro grupo de diputados de UxP que no tiene domicilio en la jurisdicción de Arroyo Salgado también presentó sus denuncias pertinentes, que recayeron en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, otra de las juezas señalada por el kirchnerismo, especialmente por irregularidades en la causa sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

La denuncia fue presentada por los legisladores Hugo Yasky, Daniel Gollán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero, contra quienes serían los titulares de las cuentas de la red X identificadas como @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt. Las personas detrás de estos perfiles son Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, respectivamente.

Según los denunciantes, los posteos en redes “constituyen una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, figuras penales contempladas en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal. Además, se argumenta que la instigación se dirige a atentar contra el orden democrático, un delito previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

