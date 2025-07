La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados debatió este martes distintos proyectos que repudian las agresiones sufridas por el legislador Esteban Paulón (Encuentro Federal) y la periodista Julia Mengolini, entre otros protagonistas del debate público y político, de parte de militantes libertarios e incluso del presidente Javier Milei. Esto se dio un contexto de creciente violencia política, sexualizada y digital. Participaron periodistas, especialistas y juristas, quienes alertaron sobre el deterioro del debate público y reclamaron límites legales al uso del discurso de odio, las redes sociales y la inteligencia artificial.

El temario incluyó iniciativas firmadas por diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, UCR, el PRO, Por Santa Cruz, el Frente de Izquierda y Democracia para Siempre. Entre ellas, se debatieron los repudios a las agresiones contra Paulón durante un programa del canal de streaming Carajo, conducido por el militante libertario Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”; y a los dichos misóginos del diputado José Luis Espert contra Florencia Kirchner, en una conferencia de junio.

“En ese programa se acusó falsamente al diputado Paulón del aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual”, indica uno de los proyectos, que también condena las expresiones de deseo de enfermedad (“SIDA para vos”) como formas de “discriminación, discurso de odio y estigmatización”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Julia Mengolini denunció a Javier Milei por amenazas, intimidación pública, apología del crimen y presunta malversación

Durante la reunión, Mengolini relató en detalle el brutal hostigamiento digital y político que sufre desde hace tiempo y que, según denunció, escaló en los últimos días a niveles extremos.

Julia Mengolini: “Me hicieron videos sexuales con IA y el Presidente tuiteó 93 veces sobre mí”

“Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado. Hicieron videos pornográficos con inteligencia artificial en los que me involucraron en relaciones incestuosas con mi hermano. Circulan por Telegram y me generaron una inseguridad cotidiana: no sé si una madre del colegio de mi hija me odia por lo que vio en un editorial de Baby Etchecopar”, expresó Mengolini ante los diputados.

Julia Mengolini

La periodista denunció que el presidente Javier Milei publicó “en 48 horas, unos 93 tuits” sobre ella y sostuvo que esas acciones generan “efectos directos”. Para ilustrarlo, leyó en voz alta algunos de los mensajes que recibió: “Hija de mil puta, te juro que te voy a secuestrar y vas a terminar tirada en una sanja, toda destripada”, y otro: “Suicidate, zurda inmunda”.

“Estoy bastante curtida, a mí me hinchan las pelotas hace mucho, pero esto me generó un dolor enorme. Queremos sentar un precedente jurídico y por eso presentamos una denuncia penal contra el Presidente, Lilia Lemoine, Santiago Oría, el Gordo Dan, entre otros. Son muchas las pruebas”, advirtió Mengolini, quien reclamó nuevas leyes frente al uso nocivo de la IA y las redes sociales: “Esta campaña no fue una fake news. Quisieron hacerme dolor. Y lo hicieron durante muchos días”, concluyó, con la voz casi quebrada.

Acusaron de pedófilo a un diputado en un reconocido programa libertario donde fue Milei

Paulón: “Cuando vieron que era gay, dejaron de decirme ‘kuka empobrecedor’ y me llamaron ‘pedófilo’”

El diputado Esteban Paulón denunció en el Congreso la campaña de odio en su contra: “Atacar a un diputado por sus opiniones políticas utilizando un vector tan sensible como la orientación sexual y vinculándolo con la pedofilia es algo que no podemos permitir en esta casa”.

Contó que tras votar en contra de la Ley Bases empezó a recibir insultos, primero por su posición política y luego por su orientación sexual: “Cuando se dieron cuenta de que era una persona gay, dejaron el ‘kuka empobrecedor’ y fue directamente ‘pedófilo’. ‘Alejate de los nenes’. Amenazas de allanamiento en mi casa. Fue una campaña orquestada”.

Paulón agradeció el respaldo de sus pares Oscar Agost Carreño y Maximiliano Ferraro, y destacó el impacto que tienen estos ataques en personas LGBTIQ+ fuera del Congreso: “Yo tengo fueros, pero pienso en quienes no los tienen. En quienes sienten la mirada de sus padres, que creen que su destino es la soledad o la violencia”.

Nancy Pazos: “Esto es un punto de quiebre que no vi en 35 años”

La periodista también pidió respaldo institucional para Mengolini: “Julia está con custodia. Quebraron a una mujer. Nosotras llevamos a los chicos al colegio, estamos muy comprometidas. Y este acoso masivo es apabullante”.

Jueves negro para Milei en el Senado: aprobaron jubilaciones, moratoria previsional, discapacidad y fondos a provincias

Pazos señaló que los ataques son alentados por la actitud del propio Presidente: “Creo que no está viendo el daño que esto le hace incluso a él. Esto lo tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. Además, planteó que “si él ha sentido dolor por las cuestiones que se dijeron de su hermana o sus perros, lo primero que tiene que hacer es evitar este tipo de calumnias”.

“No lo he visto nunca en 35 años de periodismo. Podemos discutir de política, pero meterse con cuestiones tan íntimas es un punto de quiebre”, advirtió.

Zaffaroni: “Esto sintetiza una crisis política: se elige a un enemigo para aniquilar”

El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, enmarcó los hechos en una lógica de creciente degradación institucional: “Los discursos de odio sintetizan una crisis política. Aunque formalmente democrática, se altera el concepto de lo político. Se convierte en una táctica donde se elige a un enemigo para aniquilar y se maneja con lógica de amigo-enemigo”.

Zaffaroni advirtió sobre las consecuencias de estos procesos y su potencial violencia: “Esto podría tener un efecto letal que debemos prevenir. El presidente me atribuye un baño de sangre. Pero en la CABA estamos ahorrando unos 110 homicidios por año. No puedo garantizar que esto siga pasando”.

El gobierno prometió el veto a las leyes que aprobó el Senado y diputados aliados le anticiparon su rechazo

Además, comparó el ataque judicial contra Cristina Kirchner con el caso Correa en Ecuador, calificándolo como un caso típico de lawfare.

Un repudio colectivo y el pedido de llevar el debate al recinto

Los proyectos tratados en la comisión presidida por la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) exhortan “a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar este tipo de expresiones que atentan contra la convivencia democrática, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Paulón concluyó: “El deterioro del debate público no nos hace bien a nadie. Corresponde que la justicia ordene el debate público”.

JD / Gi