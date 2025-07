Julia Mengolini denunció a Javier Milei por amenazas, intimidación pública y presunta apología del crimen

La periodista Julia Mengolini realizó una denuncia contra el presidente Javier Milei y militantes libertarios por amenazas, intimidación pública, apología al crimen y presunta malversación de los fondos públicos destinada al hostigamiento digital. La Justicia derivó la decisión ante un juez interviniente, quien consideró óptimo disponer custodia personal para la denunciante.

La abogada y fundadora del medio de comunicación Futurock comenzó a recibir una ola de ataques en redes sociales, que incluyó la viralización de un video realizado con inteligencia artificial en el que se mostraba a Mengolini en una escena sexual con su hermano. El contenido fue difundido rapidamente por perfiles asociados al oficialismo.

Por esto, la denunciante acusa al mandatario por malversación de fondos públicos, al considerar que las agresiones habrían sido organizadas por una estructura financiada con dinero del Estado. Ahora, la Justicia deberá establecer si existió coordinación en los ataques y cómo se financiaron las cuentas que los difundieron.

Además, el juez ordenó custodia para Mengolini, una medida que sugiere que, al menos en esta etapa, consideró que la exposición pública de la periodista y la gravedad de las amenazas ameritan reforzar su seguridad.

La denuncia, asimismo, está dirigida a los funcionarios oficialistas que compartieron el video falso de la periodista en redes, como la diputada nacional Lilia Lemoine, el realizador audiovisual de Presidencia, Santiago Oría, y el diputado provincial Agustín Romo.

Pero también contra los influencers libertarios Daniel Parisini (@GordoDan_), Pedro María Lantaron (@elpittttt), Alejandro Sarubbi Benítez (@GordoLeyes), Nazarena Aylén Colaleo (@altashanta, conocida como 'Lorem Ipsum'), Franco Iván Jeremías Antunes Puchol (@FranFijap), Esteban Glavinich (@TraductorTeAma) y Mariano Pérez (@marianoperez912).

Milei había denunciado a Mengolini por injurias

El presidente denunció por injurias a Julia Mengolini el 1 de julio, a quien acusa de hacer comentarios ofensivos sobre su vínculo con su hermana Karina y sus perros. La defensa del mandatario sostiene que hubo dolo, es decir, intención de dañar, y menciona además el principio de real malicia, ya que la periodista habría actuado con indiferencia hacia la veracidad de sus declaraciones.

Algunas de las frases citadas incluyen una intervención en el programa Duro de Domar por C5N, donde Julia Mengolini afirmó: “Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana (...). No hice un juicio de valor, hice una descripción. (...) En todo tiempo, cultura y lugar, en la historia de la humanidad, hay una sola cosa que permanece como un tabú: el tabú del incesto”.

También se incluye como prueba un tuit del 12 de agosto de 2024, donde Mengolini escribió: “Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, no que dormía con sus perros. Y que estaba 'enamorado' de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”.

Ratificaron la inconstitucionalidad de la reglamentación del derecho de huelga

Pero lejos de tomar únicamente el camino legal, Javier Milei también tuiteó cuando salió el escrache —que puerilmente la ataca con una versión desboradada de la ley de talión— y festejó: “Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo. Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien, pero cuando le viene el vuelvo llora y quiere ir a la Justicia”.

Existieron otros cruces entre Milei y Mengoloni. En agosto pasado, el presidente la acusó de “mentirosa” tras su editorial ante las denuncias de Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández, cuando dijo que esperaba que la Justicia probara las durísimas acusaciones de violencia de género. La abogada ha mantenido su defensa del principio de inocencia incluso durante la ola feminista y sus polémicos escraches en redes sociales.

Sin embargo, en esa ocasión, el presidente escribió en su cuenta personal de X: “Poesía pura. La declaración de la mentirosa Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores”.

