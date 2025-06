Julia Mengolini denunció una campaña de trolls libertarios que la acusan de incesto

En el marco de una nueva controversia en redes sociales que incluyó al presidente Javier Milei, la periodista Julia Mengolini rompió en llanto al denunciar una campaña en su contra llevada adelante por usuarios libertarios.

Según explicó, la acusan falsamente de tener una relación incestuosa con su hermano. Además, advirtió sobre la circulación de contenidos generados con inteligencia artificial y cartas documento apócrifas.

"El caso este es un asco, se están yendo muy a la mierda. Y bueno, nada... me quebré Nancy, no puedo más", expresó Mengolini entre lágrimas en un audio que envió a la periodista Nancy Pazos.

El hecho que mencionó la conductora tiene que ver con la viralización de imágenes y videos editados con IA que muestran una supuesta relación incestuosa con su hermano. El contenido fue replicado por cuentas afines al oficialismo, y Milei se sumó a los cuestionamientos contra Mengolini, con el recuerdo de una declaración que la periodista hizo en 2023, cuando afirmó que el entonces diputado estaba "enamorado de su hermana".

"La última operación que me están haciendo es que me inventaron un romance con mi hermano. Esto puede parecer gracioso y estúpido al principio pero lo vienen sosteniendo hace más de una semana, Milei incluido, y ahora también inventaron una carta documento para volver a ponerme en tendencia donde en la carta documento yo hablo de los videos como si fueran reales, y son videos hechos con inteligencia artificial donde estoy garchando con mi hermano, es un asco", expresó Mengolini en el audio que fue difundido por Pazos.

La comunicadora ya había abordado el tema en su programa de Futurock, donde consultó públicamente al abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sobre la posibilidad de accionar legalmente ante este tipo de agresiones virtuales.

"Este fin de semana una diputada nacional posteó que yo tenía relaciones incestuosas con mi hermano, lo aseguraron y me atacaron las fuerzas de asalto digital (...) No pararon de llegarme mensajes privados, públicos, un ataque con esta cosa muy insólita. ¿Se puede hacer algo? ¿Vos me lo recomendarías?", le preguntó Mengolini al abogado durante la transmisión.

Gil Domínguez le sugirió que, por tratarse de una figura pública, respondiera a las acusaciones desde los medios de comunicación. Ante eso, Mengolini insistió: "Si yo te pidiera que fueras mi abogado porque quiero hacer algo porque llegaron demasiado lejos, ¿vos me dirías que pedimos que se baje el tuit, que obviamente eso no implica nada porque el daño está hecho, o qué?"

Milei respondió desde su cuenta de X (ex Twitter) con un mensaje que aludía directamente a Mengolini: "Decime que sos parte del periodismo basura sin decirlo", escribió. Luego agregó: "Parece que cuando ella pega con sus mentiras está bien pero cuando le viene el vuelto llora y quiere ir a la Justicia".

Las declaraciones de Mengolini sobre Milei

El mandatario hizo referencia a declaraciones que Mengolini había hecho en mayo de 2023, cuando todavía no se había consagrado como el precandidato más votado en las PASO. En ese momento, la periodista había dicho en el programa Duro de Domar que Milei estaba "enamorado de su hermana".

"Es un señor que vive con ocho perros y está enamorado de su hermana", afirmó Mengolini en esa ocasión, mientras se reía. Luego completó: "Yo hice una descripción, no hice un juicio de valor. Vive con ocho perros y él mismo dice que está enamorado de su hermana".

En lugar de moderar su discurso, Mengolini profundizó en su postura: "Está enamorado de la hermana y eso no está bien", aseguró. Y luego explicó su razonamiento con una referencia académica: "En todo tiempo, cultura y lugar en la historia de la humanidad hay una sola cosa que permanece como tabú, es el tabú del incesto. Uno no se enamora ni forma pareja con los hermanos", señaló.

Más adelante, Milei volvió a referirse a esos dichos, y calificó a Mengolini como "mentirosa". En una publicación del año pasado, el actual presidente escribió que la periodista "dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana". Además, aclaró: "Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,80 y dos metros, y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma".

