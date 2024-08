"Mentirosa": Javier Milei cruzó a Julia Mengolini por las declaraciones sobre Alberto Fernández y la presunción de inocencia

La periodista Julia Mengolini fue tendencia en redes sociales este lunes por la noche, al viralizarse parte del editorial que desarrolló en su programa radial al tratar la denuncia por violencia de género hacia el expresidente Alberto Fernández, destacando que la culpabilidad asumida es social, pero que “en una República se presume la inocencia”. El presidente Javier Milei aprovechó el extracto para calificarla de “mentirosa” por viejas declaraciones y asegurar que la “agenda de género del kirchnerismo” tiene como fin “perseguir opositores", a pesar de ser el oficialismo hoy es él.

“La denuncia por violencia es lo único importante, ojalá que se investigue correctamente y en profundidad. También quiero decir que si seguimos viviendo en una República, se presume la inocencia. Es decir, Fabiola va a tener que probar lo que está diciendo. Yo ya sé que la palabra de Alberto vale muy poco, sobre todo desde la fiesta de Olivos. No vale casi nada, entonces tiene la mala suerte de que al menos socialmente se esté asumiendo su culpabilidad. Este es el precio que paga por esa enorme cagada que se mandaron”, comenzó la referente feminista.

“La palabra de Fabiola, ¿vale? También vale poco. ¿Ustedes escucharon la entrevista? Yo no voy a ser políticamente correcta ni en extremo cuidadosa con este asunto, y voy a decir lo que creo de esto porque tengo una trayectoria que me sostiene. Cuando nosotras decimos 'yo te creo hermana' es un recurso retórico y político, es un principio general para decir ‘durante siglos a las mujeres no nos creyeron, no nos escucharon, entonces nosotras en principio vamos a escuchar a las mujeres cuando denuncian violencia’. Perfecto, pero esto no es literal”, aclaró al aire de Segurola y Habana, por Futurock.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Esto no quiere decir que cualquiera dice 'a mí me pasó tal cosa', y yo le creo. No, yo te voy a escuchar y vos vas a tener que probar lo que estás diciendo. El problema de decir esto es que pareciera que estás tratando de defender a Alberto. Bueno, yo no quiero defender a Alberto. Tampoco quiero ser la feminista perfecta", continuó Mengolini, y aseguró que "a las feministas nos acorralaron en los últimos días desde un lugar de psicopatía insólita".

"A mí me están volviendo loca, sobre todo en Twitter, que ahora es el gran ágora. ‘¿Dónde están las feministas?', nos cuestionaron. Y todas dijimos: ‘Acá, condenamos la violencia, que se investigue. Nadie va a salir a defender a Alberto’. ‘Ah, ¡ahora se despegan de Alberto!’”, ironizó y continuó: “Yo no me despego de nada, yo estoy donde siempre estuve, defendiendo a las víctimas. Y también, como siempre, defendiendo los principios republicanos de la presunción de inocencia”, recordó la abogada en un guiño a las reflexiones similares que realizó hace años por los escraches y cancelaciones en la ola de masificación del feminismo en Argentina.

Asimismo, Mengolini recriminó que el Gobierno niegue la violencia de género y haya desmantelado las políticas relativas, para que luego Manuel Adorni "salga a presumir de la línea 144”. También denunció operaciones de Jonatan Viale y Yanina Latorre y dijo que “cualquier cosa que digamos las feministas y quienes nos sentimos parte del campo nacional y popular va a ser replicado con algo ensordecedor y enloquecedor, por lo que tenemos que ser valientes y decir las cosas que pensamos, porque nos van a operar igual”.

Fabiola Yáñez denunció al expresidente Alberto Fernández por violencia de género

“Cuando defiendo el principio de inocencia no lo defiendo a Alberto Fernández”, aclaró la conductora y definió al exmandatario como “un asco”, tras resaltar que él también va a tener que probarse frente a la Justicia. “Nosotros no nos tenemos que hacer cargo de Alberto Fernández ni de la sobreactuación de la defensa de Fabiola. Ahora esto ya está en manos de un juez. Yo hubiese querido que fuera un juez que no fuera (Julián) Ercolini, que forma parte de toda esta megaoperación”, con las fotos que “mágicamente se filtraron en Clarín, lo que hizo que Fabiola se viera absolutamente presionada a hacer una denuncia que no quería”, criticó.

“Esto no le quita la responsabilidad a Alberto de haber sido, en caso de que se compruebe, un golpeador, pero tenemos que entender que todo forma parte de una operación. Tenemos que entender que el video de Tamara Pettinato no tiene nada que ver con nada, forma parte de la vida privada y no fue durante la pandemia. Lo que les quiero decir es que no nos dejemos desanimar así, porque nos están psicopateando. Las huestes del psicópata Santiago Caputo tienen armado un plan perfectamente diseñado para destruir al peronismo, al progresismo y al feminismo, como siempre lo quisieron hacer y ahora tienen armas nuevas”, agregó.

“Nos quieren destruir simbólicamente. Esta vez apuntaron a un operador mediocre que nunca debería haber sido presidente, a quien votamos por cuestiones tácticas, sin saber que iba a ser un pésimo presidente y una peor persona. La diferencia es que nosotros queremos que Alberto pague la condena que le corresponda y ellos quieren liberar a Astiz. Las ideas no se manchan", concluyó su editorial.

Los escalofriantes detalles que brindó Fabiola Yáñez en su escrito: "Me pegó desde su lado de la cama"

La publicación de Javier Milei y la respuesta de la periodista

Desde sus redes sociales, Javier Milei apuntó contra Julia Mengolini. "Poesía pura. La declaración de la mentiroso (sic) Julia Mengolini (quien dijo que duermo con mis ocho perros y tengo sexo con mi hermana) te deja bien en claro que la agenda de género del kirchnerismo no difiere de la base zurda que es la de usarla para perseguir opositores", se quejó el presidente. “Cada día estoy más orgulloso de ser quien cerró los antros de persecución ideológica que eran el Ministerio de la Mujer (cómplice por encubrimiento) y el INADI”, celebró.

En alusión a una consideración que la periodista había hecho sobre su vida privada durante la campaña, expresó a modo de “posdata”: "Mis perros son mastines ingleses que en dos patas miden entre 1,8 metros y 2 metros, y pesan entre 80 y 100 kilos. No hay modo que entren dos en una cama si estoy en la misma”. "Sería bueno saber la opinión de los periodistas y en especial de los persecutores de FOPEA sobre la gran mentira del incesto", finalizó Milei.

Julia Mengolini continuó el cruce respondiendo en su publicación: “Corrección, presidente: dije que vivía con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba ‘enamorado de su hermana’, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales”. Luego compartió el tuit del presidente y bromeó: “‘La mentiroso’ me gusta. Rompe con la binariedad hetero cis patriarcal. (Ahre)”. También citó al oficialismo: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, ¿no?”.

ML