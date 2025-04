Dillom cantó "morirá Milei" en el Quilmes Rock y desató una insólita "guerra de comunicados"

Muchas veces polémico y a veces provocador, el cantante Dillom era una de las figuras de este sábado ante una multitud en el Quilmes Rock 2025, y se convirtió en tendencia en X porque al final de uno de sus temas más populares, "Buenos Tiempos", modificó la letra para repetir varias veces: “El día que muera, morirá Milei...”.

El show del rockero mostró varios de sus looks, siempre con el tono de sus espectáculos, intenso, lleno de pasajes teatrales y visuales, hasta que llegó esa dura alusión 'mortal' al presidente Javier Milei. Entonces partes del video con el final de esa canción comenzaron a replicarse rápidamente en redes.

El estribillo del tema original es parecido, dice “el día que muera, moriré en mi ley...”, pero el músico, en ese momento ataviado tipo Joker de Batman, alteró la línea final, para convertir ese moriré en mi ley" en "morirá Milei", lo que lo convirtió en tendencia en redes sociales.

El impacto en X tuvo una curiosa derivación, porque empezó a circular en la red un presunto comunicado de la "organización del evento", en el que se señalaba que ponían distancia de lo ocurrido en el escenario, y apartaban al cantante el año próximo: "Queremos dejar en claro que no compartimos ni nos sentimos representados por los dichos recientes del artista Dillom. El festival promueve el respeto, la diversidad y el encuentro a través de la música, y consideramos que sus declaraciones no están en sintonía con los valores que sostenemos desde hace más de dos décadas. Por ese motivo, informamos que Dillom no será invitado ni será parte de la próxima edición del Quilmes Rock".

Pero, poco después apareció un nuevo comunicado, esta vez presuntamente original, afirmando que la nota anterior era falsa, y en consecuencia no había nada de la empresa que organiza el Quilmes Rock sobre la canción de Dillom:

En las redes sociales, como es habitual, las repercusiones habían crecido a tono con la grieta, los simpatizantes libertarios calificaban al cantante de manera despectiva, mientras otros cibernautas lo elogiaban señalando que no podían "censurarlo" por las letras que cantara.

No es la primera vez que Dillom músico cuestiona al Gobierno de Milei, y ya en la edición del Cosquín Rock 2024 había apuntado en duros términos al ministro de Economía, Luis Caputo, dejando bien clara su postura frente a la gestión libertaria.

Qué dice la letra de "Buenos Tiempos" de Dillom

Estuve con una esquizo, pa mí cuenta como orgía

Su culo aplaude, es un tema de ROSALÍA

Dijo que por mí hace todo, así que este es el día

Voy a cumplir mi más oscura fantasía

Conocí una cheta con la piel naranja

Ella tomaba keta y yo tomaba blanca

Me dijo que se drogaba una vez cada tanto

Y, si su papá se entera, la mandan a la granja

Taba con su amiga, una gordita linda

Que iba bien vestida y se hacía la gringa

Dijo que se iba a hacer una liposucción

Puta, yo necesito una pitosucción

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

Llevándome a alguno conmigo también

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

Una pendeja egoísta, un poco masoquista

Su familia es cheta, sus papás son macristas

Si fuera por ella, me la chupa en la pista

Me gusta cuando la chupa y nos escucha el taxista

¿Que cómo me divierto?, te doy una pista

Siempre ando anestesiado y sin ir al dentista

Después de cuatro clonas, flasho que soy budista

Si la poli pregunta soy autista

Su short tan apretado que parece body painting

Me la pone tan gorda que le hacen body shaming

Ay, same, boluda, yo también tengo ascendente en sagitario, boluda

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

Llevándome a alguno conmigo también

Podés encontrarme por ahí, perdido sin Waze

Jalando popper con los gays

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi leyEl día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley

El día que muera moriré en mi ley, ah

Back from Texas, I'm feelin' in the nexus

My bitches comin' to me 'cause they feelin' the Lexus

It is a weepin' and a moanin'

And a gnashin' of teeth in the dancehall

And who no have teeth gwan rub pon dem gums

Cuh when time it comes to my sound

Which is the champion sound

The bugle has blown fi many times

And it still have-Me miré al espejo y me veo muy bien

Me siento mejor que nunca

Creo que por fin encontré mi nueva piel

Me siento mejor que nunca.

Homenaje a los ex combatientes de Malvinas

Al margen de esos dichos de Dillom, hubo un emotivo homenaje a un grupo de excombatientes de Malvinas. El público los recibió con una ovación y coreando “el que no salta es un inglés”. Uno de los veteranos tomó el micrófono y agradeció las palabras: "Es un placer y un orgullo estar acá, gracias a las autoridades de Quilmes, por la organización y por invitarnos a participar de este evento. Veo muchas generaciones. Algunas que han vivido hace 43 años el conflicto en vivo y otras generaciones que, seguramente, lo han leído o se lo han contado. A todos les pedimos que haya memoria por todos aquellos que han dejado lo más preciado que tienen, que es su vida, por defender a nuestra Patria, por tratar de recuperar parte de nuestro territorio argentino".

HM/HB