Fabiola Yañez declaró que le mostró fotos de sus golpes a Ayelén Mazzina: "No hizo nada"

En el marco de la denuncia contra Alberto Fernández por violencia de género, la exprimera dama Fabiola Yañez presentó este lunes un escrito ante la justicia donde denunció que pidió ayuda a la entonces ministra de las Mujeres, Diversidad y Género Ayelén Mazzina, pero ella no investigó el hecho. Si bien le mostró fotos de los golpes que recibió, la exfuncionaria solo le indicó que fuera a su despacho y no hizo nada más.

Según afirmó Yañez, el episodio se dio en un encuentro que mantuvo con Mazzina durante un viaje a Brasil. En esa oportunidad, la exprimera dama le contó a la exministra la situación de violencia que vivía con Fernández, siendo que incluso le mostró las fotos con un moretón en el ojo y los brazos marcados por golpes.

Alberto Fernández reconoció peleas con Fabiola Yañez pero dijo que no hubo violencia física: "Yo no la golpeé"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Hablo de violencia institucional porque no solo su secretaria María Cantero, sabía lo que estaba viviendo, sino también la ministra de Género, Ayelén Mazzina, designada por Alberto Fernández para ese cargo que sería su bandera más preciada", relató Yañez.

Y agregó: "En una oportunidad, le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil, en ese país y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella, y más aun intentar hablarle de lo que vivía. Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar, y antes nos sentamos afuera, había un banco. Y le dije “tengo que decirte algo, le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La casa Rosada”, se queda callada. Dice “no lo puedo creer, Fabi conta conmigo y vení al ministerio de la mujer” No hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto, se acerca y por lo bajo me dice: 'estas mejor'?"

Ante ese relato, Mazzina le contestó que la fuera a ver a su despacho para contarle más detalles. Sumado a esto, al día siguiente, la exfuncionaria le preguntó si ya se sentía mejor. Sin embargo, afirmó que la exministra no hizo nada para avanzar con la investigación de violencia de género, a pesar de estar frente a la cartera de las Mujeres, Diversidad y Género.

La denuncia de Yañez contra la exfuncionaria ya había trascendido por sus allegados y en el reportaje que la exprimera dama dio a Infobae. “Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda”, expresó Fabiola en esa entrevista, aunque sin mencionar a Mazzina.

Yañez declaró que Fernández la obligó a abortar en 2016: "Hay que resolverlo, tenés que abortar"

“La persona las vio [las fotos con los golpes], pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios", continuó. “Ellos no me dijeron nada. Me decían ‘vení a verme al despacho, estoy con vos’, pero nada más. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a tu despacho?”, subrayó.

Y agregó: “¿Cuándo me defendieron a mí [desde el Ministerio de la Mujer], cuando decían cualquier barbaridad? ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese Ministerio? ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante cinco años”.

La exprimera dama ampliará estas explicaciones en una audiencia virtual que se realizará este martes en la embajada de la Argentina en Madrid. En el Zoom también estarán presentes el fiscal de la causa Ramiro González, así como los especialistas de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (Dovic), para intervenir en caso de ser necesario.

Ayelén Mazzina desmintió que Fabiola Yañez le haya pedido ayuda: "Eso nunca sucedió"

Antes de que Fabiola se refiriera al episodio con Mazzina en la presentación y el reportaje, ya había trascendido el hecho. En ese sentido, cuando comenzaron a circular las primeras versiones, la exministra salió a desmentir el encuentro. "Me cayó como un baldazo de agua fría. Eso nunca sucedió, no al menos en mi gestión", sostuvo la exfuncionaria en diálogo con FM Delta.

“Me enteré por los medios, estoy sorprendida por la situación; un presidente que pregonó y acompañó las cuestiones de género”, señaló. Mazzina estuvo a cargo del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad entre 2022, en reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta, y finales de 2023, cuando concluyó el mandato de Alberto Fernández.

“Pienso en todas las charlas personales que hemos tenido y, sinceramente, me cayó como un baldazo de agua fría. Lo primero que hice fue creerle a ella, me pareció importante ofrecer mi apoyo”, sostuvo.

Fabiola Yañez declarará ante el fiscal Ramiro González en la causa contra Alberto Fernández

Además, en diálogo con Noticias Argentinas, indicó que conoció a la exesposa de Fernández en “ámbitos institucionales” y que siempre le pareció “una mujer comprometida con la temática de género y preocupada por la desigualdad social”. También contó que la invitó a la cartera que comandaba para que conociera a su equipo de trabajo “y poder charlar” a solas, pero que, “por cuestiones de agendas”, no lograron concretar esa reunión.

“No me pidió ayuda. Jamás dije lo que circula: ‘quedate tranquila que ya va a pasar’. ¿Podría ser tan hipócrita y ocupar un cargo de esas características? Esa no sería yo. Jamás le di la espalda a nadie. Atendí casos, escuché, asistí y estuve. Si eso hubiera sucedido, le creería a ella como lo expresé antes de que hiciera la denuncia, y hubiera renunciado a mi cargo, ya que nunca habría sido cómplice de un gobierno con estas características”, remarcó la exministra.

En esa línea, manifestó que "​una sola vez” compartió con Yañez un viaje a Brasil, en el marco de una conferencia a la que habían sido invitadas por Rosângela, la esposa del presidente Inácio Lula Da Silva, y que siempre se vieron en presencia del exmandatario y su custodia. Justamente, ese es el encuentro en el que, según Fabiola, le habría contado la situación de violencia y mostrado las fotos con los golpes.