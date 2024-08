El ex presidente Alberto Fernández admitió que las discusiones con su ex pareja Fabiola Yañez fueron frecuentes y pudo haber violencia verbal, pero afirmó que la misma fue "mutua", pero nunca "física".

Fernández dio una entrevista al diario El País de España y reiteró que defenderá su versión ante los tribunales.

El ex mandatario consideró que la denuncia de Yañez es falsa y estima que lo denunció porque "alguien la incentivó con otros fines".

"Durante cuatro años fui presidente de este país y promoví las políticas de género y sé que en casos como este la carga de la prueba se invierte y el hombre es presumido culpable y tiene que probar su inocencia. Yo la voy a probar", remarcó Fernández.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho", dijo. "No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer. Estuve 18 años con la madre de mi hijo mayor y 11 años con Vilma Ibarra y nunca he tenido un episodio de esa naturaleza".

Y agregó: "He visto las fotografías por los medios, pero no he tenido acceso a la causa aún. Nunca llegaron a mi conocimiento por ningún medio. Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva".

El expresidente agregó que su expareja no se lo "tiene que contar a los diarios", sino "probar" sus acusaciones "ante la justicia".

Refiriéndose a los chats en los que Fabiola Yañez lo acusaba de haberla golpeado durante tres días seguidos, Fernández dijo que no es cierto.

"Yo no la golpeé. También sé en qué contexto lo dijo Fabiola. Y por eso mi respuesta: no le digo 'perdón porque te golpeé tres días'. Le digo 'me siento mal, pará'".

"Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo", agregó. "Nosotros, como toda pareja, tuvimos discusiones. Algunas más vehementes y otras menos vehementes. Necesito saber de qué está hablando. Con ese criterio yo también podría decir lo mismo".

El expresidente dice que tiene pruebas para demostrar que no ejerció violencia contra su expareja y que tiene "muchos testimonios de gente que ha visto cómo fue la vida en Olivos en esa época". C

"Yo lo que pido es que ustedes entiendan que para poder explicar y poder sacar a la luz las dudas que ustedes me tienen, tengo que hablar de cosas de las que no quiero hablar, que quiero hablar solo ante un juez y menos de una persona que demuestra fragilidad", advirtió.

Al cierre de la entrevista, volvió a asegurar que no golpeó a la madre de su hijo: "Francamente, no lo logro entender. Vuelvo a repetir, nunca ejercí violencia física contra Fabiola, ni contra ninguna mujer. No tengo el chat, no sé cómo es la conversación, no entiendo de qué está hablando cuando dice que llevo tres días golpeándola. Eso nunca ocurrió"

"Muchas veces tuvimos problemas de otros tipos. Y se me hace muy difícil porque tengo que entrar a explicar otras cosas que directamente se vinculan con su intimidad", afirmó.

El sábado, en una entrevista con Infobae, Yáñez aseguró temer por su seguridad y dijo ser víctima de hostigamiento por parte de su expareja. "Tengo que resguardarme, tengo miedo", afirmó.

El juez que lleva el caso, Julián Ercolini, dispuso reforzar la custodia que resguarda a la ex primera dama en Madrid donde reside con su hijo de dos años, fruto de su relación de más de una década con el expresidente.

"Estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar", dijo Yáñez en la entrevista refiriéndose a Fernández.

"Hoy no podía salir de mi casa, pusieron inhibidores para que yo no pudiera salir de mi casa. Inhibidores que hacían que el auto se apagara", relató, al tiempo que solicitó que la justicia lo investigue. "Deberá investigar la justicia porque yo no sé por qué sucedió", apuntó.

"Yo he cuidado a este hombre de tantas cosas. Esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa al lado de lo que hizo", dijo Yáñez sobre un video que se hizo público días atrás en el que se escucha la voz supuestamente de Fernández, cuya imagen no se ve, mientras bromea con una joven periodista de espectáculos que bebe y ríe en el despacho presidencial.

Yáñez también aseguró que sufrió "acoso telefónico y terrorismo psicológico" de parte del exmandatario y que no recibió ayuda pese a que "muchas personas" sabían de la supuesta situación de violencia en la pareja mientras ambos convivían en la quinta presidencial de Olivos.

La justicia allanó la vivienda del Fernández en Puerto Madero y secuestró su teléfono celular, así como le impuso medidas de restricción como prohibir su salida del país.