Este domingo 11 de agosto por la noche, tras la entrevista donde contó varios detalles detrás de la denuncia por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández, Fabiola Yañez realizó una publicación en redes sociales donde agradeció a quienes se solidarizaron con ella y afirmó que entiende a quienes aún la critican.

"A todos, gracias por las muestras de solidaridad, y perdón a los que todavía no han logrado perdonarme, sepan que los entiendo", manifestó la ex primera dama en su cuenta de Instagram pocos minutos después de las 22.

En paralelo, Yáñez le agradeció al personal de seguridad que la cuida y a su representante legal.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego, amplió: "Todo mi reconocimiento y respeto para el personal de seguridad que nos acompañó hasta el día de hoy, son grandes personas, han sido muy importantes para mi hijo y para mí. También aprovecho para agradecer a la Dra. Mariana Gallego, quien es mi representante legal, por su generosidad, paciencia y humanidad. Un abrazo".

Yañez rompió el silencio desde España, donde reside actualmente, y mencionó que habría recibido "amenazas" de parte del exmandatario, de parte de quien afirmó que sufrió "terrorismo psicológico". Asimismo, reveló que incluso solicitó ayuda al Ministerio de la Mujer.

"Esta persona estuvo durante dos meses, y están todos los chats, y hay muchas personas que lo saben, amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso no se hace", detalló la periodista.

Fabiola Yañez contó cómo descubrió las fotos y videos de "mujeres famosas", pero guardó los nombres

La ex primera dama hizo referencia a las imágenes filtradas el pasado jueves del extitular del Ejecutivo, donde se lo ve junto a Tamara Pettinato en Casa Rosada, y afirmó que "esos videos que aparecieron son poca cosa al lado de las cosas que él ha hecho".

"He cuidado a este hombre…lo he cuidado de tantas cosas que él ha hecho…que esos videos que aparecieron el otro día son poca cosa", reiteró y reveló que, actualmente, tiene "miedo" por su hijo Francisco. "Hoy tengo miedo de qué voy a hacer con mi hijo. Cuando vi las fotos me destruí, pero me destruí por mi hijo", agregó.

Para profundizar en el tema de la violencia psicológica, junto a la física, que denunció haber sufrido ante el juez Julián Ercolini, Yáñez añadió: "Otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo como es el acoso telefónico. Terrorismo psicológico".

Yañez habló sobre las supuestas amenazas de Fernández de suicidarse si ella lo denunciaba y precisó: "Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo"

Al ser consultada sobre si sufrió violencia sexual, la ex primera dama afirmó que no podía hablar del tema debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa. Por otra parte, señaló que pidió asistencia a "varias personas", incluso al Ministerio de la Mujer, pero que no recibió la ayuda necesaria.

Alberto Fernández dijo que Fabiola Yañez tenía un ojo morado por "un tratamiento estético"

"Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. ¿Cuándo salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años", concluyó.

La explicación de Alberto Fernández sobre las fotos de Fabiola con un ojo morado

En medio del escándalo mediático y judicial, el ex presidente rompió el silencio respecto a las acusaciones de violencia de género que su ex pareja Fabiola Yáñez formuló en su contra y aseguró que las marcas de ella en la cara se deben a un tratamiento estético y no a un golpe, como ella asegura.

En una entrevista con Horacio Verbitsky, publicada en El Cohete a la Luna, el ex mandatario nacional sostuvo que las imágenes que muestran a Yáñez con un ojo morado son el resultado de una reacción a un tratamiento estético y no de una agresión física.

El ex jefe de Estado afirmó que su ex pareja se sometió a un procedimiento para atenuar arrugas, lo cual, según él, podría haber ocasionado el hematoma visible en las fotografías que han sido ampliamente difundidas por los medios.

"Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo?", planteó Fernández y añadió: "¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato?".

AS/ff