Escrache al exjefe de Gobierno en la 31: cruce de acusaciones con el PRO

La campaña de la Ciudad de Buenos Aires cobró volumen en las últimas horas: un escrache que sufrió Horacio Rodríguez Larreta en una recorrida por la Villa 31 generó cruces entre el exalcalde y el PRO. Con nombres propios y desconfianza al por mayor.

Con el paso del tiempo, para el entorno del postulante a la Legislatura porteña no quedan dudas. Se trató de un escrache organizado y que quedó plasmado en un video que muestra cómo Larreta pasa por una esquina del barrio y personas empiezan a lanzar insultos, que incluyeron huevos usados como proyectiles y una bengala de color amarillo, además de golpes. Incluso, el incidente fue registrado en un video difundido por la cuenta Juventud Pro Twittera.

“Estaba bastante bien montado, después la cuenta de Jóvenes PRO en la Ciudad subió el material y, como era muy evidente el armado de las imágenes, lo bajaron cuando Horacio expuso la situación”, lanzaron del lado del exalcalde. Es más: centran sus miradas en César “Tuta” Torres, funcionario porteño y hombre de confianza de Jorge Macri. Torres, ante este medio, desmintió que haya estado involucrado y dijo que siempre se opuso a cualquier escrache.

En el Gobierno porteño dicen que el postulante ya tuvo incidentes en el barrio 31 en una recorrida de campaña debido a “deudas de gestión”. Y apuntan a sus colaboradores por no haber solucionado reclamos de vecinos que tienen años.

Larreta no se quedó callado y publicó en la red social X palabras contra el actual jefe de Gobierno: “Así se hace política en el Conurbano. Te arman una emboscada, la filman y la publican en redes. La Ciudad no es el Conurbano, Jorge Macri. Menos humo amarillo y más gestión”.

Macri, en tanto, ayer, expresó que ve a Larreta “muy enojado, como con algo que no ha logrado procesar, pero a mí me gusta reflexionar con preguntas”. Y se preguntó: “Si Horacio le hubiera ganado las PASO a Patricia (Bullrich), que la perdió, y hubiera logrado ser presidente, que no lo logró, ¿se hubiera ido del PRO? ¿Si él hubiera llegado a ser presidente desde el PRO, te imaginás que se hubiera ido del PRO?”.

En tanto, el partido amarillo expuso en un comunicado que “repudian siempre todo tipo de escrache a cualquier personas de cualquier partido político”. “Queremos resaltar que a comienzo de esta carretera electoral fuimos los únicos que impulsamos una campaña limpia”.