Larreta y su equipo: “El problema de la Ciudad es la ausencia de un modelo de gestión”

—El expresidente Macri dijo en una entrevista con Luis Novaresio en A24 que Larreta había quedado traumatizado por la derrota de 2023.

Larreta: El ingeniero haciendo de psicólogo… si hiciera de ingeniero, vería claramente la respuesta a esa afirmación. Que salga a caminar la calle y vea cómo está Ciudad. Y la Ciudad está mal y por eso quiero volver.

—¿Fue un error haber apoyado a Jorge Macri para sumarlo como ministro y luego candidato?

L: Por eso pido perdón, por haber traído a Jorge del Conurbano. Le creí cuando dijo que le iba a dar continuidad a la gestión que veníamos haciendo, lo dijo mil veces en la campaña. Pero mintió: asumió y dijo que iba a poner en crisis lo que veníamos haciendo. Y eso lo cumplió: crisis en seguridad, crisis de limpieza, crisis en obras.

—En el debate hablaste del “hacer”, ¿no se contradice con ser legislador?

L: Yo soy del hacer, del método, de la gestión. Me dicen “alien”. Esto es empezar un camino y desde la Legislatura se pueden hacer muchas cosas. Y lo dije: quiero volver a ser jefe de Gobierno.

—¿La venganza te movió para ser candidato?

L: Mi única motivación es que la Ciudad está mal y quiero volver para recuperar Buenos Aires. Hay mucho por hacer. Disfruto esta campaña, me encanta caminar las calles de la Ciudad.

—¿Por qué no fueron junto con el PRO?

Tagliaferri: Me resulta identitario en mi carrera política la honestidad intelectual. Y defiendo lo mismo que defendimos siempre: los mismos valores, la gestión, preocuparse por la gente, dar respuesta, no dar excusas. Si eso no lo representa la boleta de Jorge Macri, no me interesa. No voy a salir a caminar una lista para acomodarme en una banca diciendo que la Ciudad está maravillosa.

Ferrario: Quedó clarísimo que son dos modelos de gestión diferentes. El de ellos no funciona. La clave del PRO, con Horacio a la cabeza, es generar resultados. La razón por la que se ganó: hacerles mejor la vida a los vecinos. Este gobierno rompió con todo eso: tenemos miedos que no teníamos y eso da mucha bronca. No deberíamos discutir temas que Horacio había resuelto como la basura, la seguridad, los baches, las plazas con el pasto largo.

—¿Por qué la alianza con Ocaña?

Ferrario: Con el equipo de Graciela venimos trabajando hace mucho y se dio de forma natural. De hecho, Diego García Vilas fue presidente del interbloque (de JxC) y fue una persona clave para sacar adelante todas las reformas dentro de la Legislatura.

L: El problema no es con el PRO sino con el gobierno de Jorge Macri, con la ausencia de un modelo de gestión. Hay mucha gente del PRO que nos vota.

—Esta semana salieron a plantear que había una “conurbanización” en CABA.

Balbi: Está en todos lados, sobre todo en la inseguridad: por ejemplo esos tótems que no sirven para nada. Cuando paseo por el Parque Saavedra hay un tótem en todo el parque, o sea que si me pasa algo del otro lado hay que cruzar canchas de fútbol, escuelas.

Tagliaferri: Es de donde viene Jorge Macri. En ejemplo: robo piraña es típico del Conurbano y, ante eso, la inacción de un gobierno. Y es donde vota la primera candidata (por Lospennato).

Telerman: Son del Conurbano, Jorge Macri y la gente que trajo a gobernar. En el Colón pusieron una jefa de Cultura de Lanús. Y es tirarse a menos, bajar la vara para la Ciudad.

L: La gente quiere resultados y estar orgulloso de su Ciudad. Hoy hay situaciones propias del Conurbano. Y no es lo mismo trabajar de seis a nueve que de nueve a seis.

—Cuando se desdoblaron las elecciones se suponía que se discutía lo local pero se nacionalizó.

Tagliaferri: Entiendo que haya jugadores que la nacionalicen, lo que no se entiende es que ellos la adelantaron para hablar de la gestión y no pueden decir absolutamente nada de lo que han hecho durante un año y medio. Te demuestra que navegan entre la discusión nacional y peguémosle a Larreta. Quedaron entrampados. Vi un folleto en la Comuna 2 con las cosas que dicen que hicieron y todas las hizo Larreta.

L: Hay que agradecerles que hagan campaña con lo que hicimos nosotros.

—¿No son funcionales a Santoro por dividir el antikirchnerismo?

Ferrario: Lo único funcional a Santoro es la pésima gestión de la Ciudad. Gobiernan tan mal que la gente no los va a elegir. Después buscan excusas. Este gobierno porteño tiene una gran capacidad para explicar los problemas pero no resuelve nada. Tienen una falta de ideas y propuestas asombrosa.

Telerman: Primero ya se están victimizando los que dicen eso: por culpa de otros, vamos a perder. Es raro que alguien que esté gobernando reconozca su derrota.

L: Se va a terminar una mala gestión. Y vamos a volver y vamos a recuperar la buena gestión y seguir adelante con las transformaciones.

—¿Propuestas?

Ferrario: La Ley Huellas para hacer la Ciudad más petfriendly de la Argentina. Y un proyecto llamado salud mental 360, un enfoque en las escuelas para docentes, padres y chicos, y adultos mayores, para enfrentar la soledad no deseada. Con tecnología y psicopedagogas.

Balbi: Hay que hacer senderos seguros en las universidades y a la salida de los boliches para los jóvenes.

Telerman: Y trabajar sobre las industrias creativas y cómo la Ciudad puede colaborar en el desarrollo. Son grandes actividades económicas, convocadas por la Ciudad, con colaboraciones del sector privado, tal como lo hice en el Teatro Colón.