La mano de Santilli, el festejo de los Menem y los gobernadores que jugaron

Horas antes de que el Senado se disponga a tratar el Presupuesto 2026 el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador chubutense, Ignacio “Nacho” Torres. El objetivo: avanzar en un acuerdo por la deuda de $ 51 mil millones que mantiene Nación con la caja de jubilaciones provincial. El resultado: la senadora Edith Terenzi, del bloque Despierta Chubut, acompañó la sanción de la ley de leyes y fue una de las 46 voluntades que permitieron darle un triunfo parlamentario clave al presidente Javier Milei.

Este es uno de los tantos casos por los cuales el Gobierno pudo tener, por primera vez, su Presupuesto y a la vez una manera de mostrar, por primera vez en más de un año, que podía conseguir mayorías parlamentarias.

Con la aprobación el titular de Diputados, Martín Menem, junto a Eduardo “Lule” Menem y Santilli divulgaron fotos rápidamente del momento en que festejaban la sanción definitiva en los palcos de la Cámara Alta.

Pero hubo más: a los pocos minutos, tras la filtración de una conversación áspera entre el ministro del Interior y Patricia Bullrich, la sumaron a la jefa de los senadores libertarios a otra imagen sonriendo. Los números indicaron una victoria muy clara: sobraban apoyos.

Bullrich fue más allá. Subió un video de ella en Twitter en el recinto hablando y mirando a los senadores con la música de la serie política House of Cards con la leyenda: “Les dejo cine”.

El trabajo político artesanal se viene dando hace semanas: por ello la mayoría de los gobernadores terminaron acompañando con sus senadores la media sanción. No había ocurrido lo mismo en Diputados donde gobernadores como el chaqueño Leandro Zdero o el catamarqueño Raúl Jalil no lograron enderezar las voluntades en favor de la Casa Rosada. El caso Zdero es peor aún: tuvo un acuerdo con LLA en su provincia y se pintó de violeta en las elecciones.

Con todo, además de Chubut, en esta ocasión para el Presupuesto 2026 jugaron Osvaldo Jaldo de Tucumán, Gustavo Sáenz de Salta (quien logró colocar a Pamela Caletti como auditora general también la semana pasada) y el misionero Hugo Passalaqua, más Jalil.

En Provincias Unidas no hubo acuerdo: Torres y el correntino Carlos “Camau” Espínola (cercano a los hermano Valdés) aprobaron la ley de leyes pero la mujer de Juan Schiaretti, la cordobesa Alejandra Vigo se abstuvo. Igualmente le sobraban los votos a LLA. Era testimonial. Solo servía para calibrar las relaciones.

En ese marco, no todos los mandatarios tienen buena sintonía. El ministro del Interior, después de visitar a su amigo Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, tenía previsto visitar Santa Fe para reunirse con el radical Maximiliano Pullaro. A horas de la visita el gobernador decidió salir a criticar al Gobierno y plantear que la Casa Rosada tiene que ir con propuestas claras para resolverle a su gestión.

En la planta baja de Balcarce 50 fue leído como una provocación innecesaria. Pullaro aún espera para reunirse con el “Colorado”. Aunque en LLA aseguran que “está todo bien”.

¿Qué obtuvieron los mandatarios provinciales? Unos $ 68 mil millones en total en ATN (Aportes del Tesoro Nacional), bastante menos que el promedio que entregaron otros Gobierno. Y también cuestiones operativas: traspaso de terrenos de Procrear y resolución de avales para créditos internacionales, por caso.

Con todo, por estas horas ya es claro que la reforma laboral que se discutirá en febrero sufrirá modificaciones: lo sabe Bullrich y en Casa Rosada ya tienen en cuenta que habrá cambios para que pueda ser aprobada.

Mientras tanto, Santilli viene encaminado en contener a su amigo el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo. Por ello logró que desayunen junto a Martín Menem para intentar aflojar las tensiones extremas a las que llevó el reparto de cargos en la AGN.

Paralelamente el otro motivo de festejo fue la aprobación, también holgada, del proyecto de Inocencia fiscal. Se trata de una iniciativa que nació en el primer piso de Casa Rosada en el despacho de Santiago Caputo. Se armó allí un equipo de redacción de la iniciativa con el asesor presidencial, Luis “Toto” Caputo; el entonces titular de ARCA, Juan Pazo (quien ideó el proyecto); María Ibarzábal (Legal y Técnica) y Silvina Rivarola del BCRA.

La idea directriz de la iniciativa: que haya confianza en ingresar dólares al sistema y blindar cualquier intento de persecución de futuras administraciones. Según explican fuentes oficiales antes de la Ley hubo debate, interconsultas con tributaristas, penalistas y expertos en prevención de lavado de activos.

Paralelamente en este fin de diciembre sorprendió la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien siempre prefirió un bajo perfil. Pero al Presidente, al igual que al jefe de Gabinete, Manuel Adorni y al secretario de Comunicación, Javier Lanari, les gusta que hable más: que explique lo realizado en materia social, en especial la pelea con los “gerentes de la pobreza”, y creen que da bien en los medios masivos.

Acaso en ese marco estuvo en el brindis de fin de año con los periodistas acreditados en Casa Rosada, dio una larga entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feinmann y en sus redes sociales se pudo ver “la semana de Capital Humano”, con los hitos de la gestión en los últimos siete días. El video se viene repitiendo semana a semana.

Mauricio rompió el silencio y respaldó

“Celebro la aprobación del presupuesto y agradezco el compromiso y trabajo de nuestro bloque! Es una buena noticia para todos los argentinos, que ahora tendremos un marco claro y mayor previsibilidad para que la Argentina crezca el próximo año”, escribió el expresidente Mauricio Macri para reivindicar la sanción del Congreso para el primer plan de cuentas nacionales de la gestión de Javier Milei. El líder del PRO siguió de cerca la negociación por el Presupuesto y mantuvo silencio. No por eso estuvo desinformado, pero cuidó el bajo perfil después de sus últimas apariciones públicas. Una de las más recientes fue después de la cena en Olivos con los hermanos Milei y su rechazo a la designación de Manuel Adornoi como jefe de Gabinete. Después respaldó a Santilli.