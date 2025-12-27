Heller sugirió que el oro argentino estaría comprometido en operaciones financieras y cuestionó la falta de transparencia del Gobierno

El diputado nacional Carlos Heller instaló nuevas dudas sobre el destino del oro de las reservas argentinas y apuntó contra el Gobierno nacional por la falta de información pública sobre acuerdos financieros y compromisos estratégicos con Estados Unidos. Las declaraciones surgieron durante una entrevista radial con Eduardo Aliverti, en la que el dirigente descartó la hipótesis de un robo y sugirió que el metal precioso podría estar comprometido como garantía en operaciones de endeudamiento.

Ante la consulta directa sobre el paradero del oro, Heller afirmó que le resulta difícil creer que haya sido sustraído y sostuvo que “debe estar caucionado en algún préstamo”. En ese sentido, deslizó que podría estar respaldando un acuerdo financiero con Estados Unidos, aunque aclaró que se trata de una conjetura ante la ausencia de información oficial. Según su interpretación, el Gobierno evita dar precisiones “para no pagar el costo político”.

Falta de información

El legislador remarcó que el problema central no es sólo el destino puntual de las reservas, sino la opacidad que rodea a distintas decisiones económicas de alcance estratégico. Como ejemplo, mencionó el swap financiero con Estados Unidos y recordó que, hasta el momento, ni la ciudadanía ni el Parlamento conocen las condiciones de ese acuerdo.

Para Heller, esa falta de información no es un hecho aislado. En la misma línea, cuestionó el contenido del acuerdo bilateral en materia de comercio e inversión entre la Argentina y Estados Unidos, cuya existencia fue difundida por la Casa Blanca, pero cuyos términos no fueron explicitados públicamente en el país.

Desde su perspectiva, el hermetismo responde a la existencia de cláusulas que podrían resultar sensibles desde el punto de vista del interés nacional. “Tiendo a pensar que no informan porque hay cosas que no quieren que se sepan”, afirmó, y advirtió que la Argentina podría estar aceptando condiciones “inaceptables desde el punto de vista de la dignidad nacional y de los intereses estratégicos”.

Alineamiento incondicional

Heller vinculó esas eventuales concesiones con el rumbo general de la política exterior del Gobierno nacional. Señaló que ciertos condicionamientos, como eventuales límites a la participación de empresas de capital extracontinental, serían coherentes con el alineamiento que la Argentina viene sosteniendo en organismos internacionales. “Eso no difiere mucho del alineamiento incondicional en Naciones Unidas con todo lo que votan Estados Unidos e Israel”, sintetizó.

Las definiciones del diputado se dan en un contexto de creciente debate político sobre el manejo de las reservas, el endeudamiento externo y la relación bilateral con Estados Unidos. Para Heller, se trata de discusiones que deberían darse con mayor transparencia institucional y control democrático.