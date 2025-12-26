Volvieron a detener al hijo del exdirigente piquetero “Tiso” Talavera por circular en una moto robada

Por segunda vez en menos de dos meses, el hijo del exdirigente social Celestino “Tiso” Talavera volvió a quedar detenido en Resistencia, en el marco de un procedimiento policial realizado este jueves por la tarde. Se trata de Fernando Raúl Talavera, de 21 años, quien fue interceptado mientras circulaba en una motocicleta robada, con pedido de secuestro vigente por una causa de supuesto robo a mano armada.

El operativo se concretó alrededor de las 16.30, en la intersección de avenida Obligado y pasaje Codutti, cuando personal de la División Enlace Operativo Metropolitana detectó el paso de una Zanella ZB 110 cc, carenada de color rojo, que circulaba sin llave de encendido y sin dominio colocado.

Al detener la marcha del rodado e identificar al conductor, los efectivos constataron que se trataba de Talavera, domiciliado en el barrio 17 de Octubre. Si bien el joven no presentaba impedimentos personales al momento del control, la situación cambió tras la verificación del vehículo.

Moto con pedido de secuestro por robo armado

Según el informe policial, la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo, en el marco de una causa caratulada como “supuesto robo a mano armada”, con intervención de la Comisaría Quinta Metropolitana. El hecho investigado se había producido el 24 de diciembre, durante la jornada de Nochebuena.

Ante esta situación, los agentes procedieron al secuestro del rodado y a la aprehensión del conductor, quien fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias de rigor.

Un antecedente reciente

La nueva detención reaviva un antecedente inmediato del joven, ocurrido en octubre pasado, cuando había sido arrestado por un robo en una vivienda del barrio Jardín. En aquel episodio, Talavera fue identificado a partir de registros de cámaras de seguridad y terminó confesando el hecho, lo que permitió recuperar títulos de propiedad y documentación judicial que habían sido sustraídos.