Lluvia extrema: Resistencia acumula 377 mm en diciembre y supera el récord histórico de 1996

Diciembre de 2025 quedará registrado como el diciembre más lluvioso de la historia en Resistencia, con 377 milímetros acumulados, un valor que no solo supera ampliamente el promedio mensual habitual, sino que también dejó atrás el récord que se mantenía vigente desde 1996.

De acuerdo con datos del observatorio InfoMetChaco, un diciembre considerado “normal” en la capital chaqueña suele rondar los 157 milímetros de lluvia, lo que implica que este año precipitó un 140% más de lo esperado. El dato cobra aún mayor relevancia si se tiene en cuenta que el mes todavía no había finalizado al momento de consolidarse el registro.

Lluvias concentradas y fuerte impacto en la ciudad

Especialistas advierten que el problema no fue únicamente el volumen total de agua caída, sino la forma en que se distribuyeron las precipitaciones. Más de la mitad del acumulado mensual se concentró en apenas cuatro o cinco días, generando un escenario crítico en numerosos barrios de la ciudad.

Esta concentración extrema derivó en calles anegadas, desbordes, complicaciones en el escurrimiento y viviendas afectadas, especialmente en zonas bajas y sectores con drenajes saturados, luego de semanas consecutivas de lluvias.

El sistema de desagües, al límite

Uno de los episodios más severos se registró durante la mañana de Navidad, cuando en solo una hora cayeron 51 milímetros, una cifra que supera ampliamente la capacidad de absorción del sistema pluvial urbano. A esa situación se sumó un factor clave: el suelo ya se encontraba completamente saturado, tras haber acumulado más de 250 milímetros en días previos.

Desde el área de Sistemas Hídricos del municipio explicaron que, en estas condiciones, el agua no logra infiltrarse y escurre superficialmente, lo que acelera los anegamientos y dificulta el drenaje, incluso en zonas donde el sistema funciona con normalidad en lluvias moderadas.

Problemas puntuales y operativos de emergencia

Durante las jornadas más críticas, el municipio desplegó operativos de emergencia con personal y maquinaria para asistir a los barrios más afectados. Entre los inconvenientes detectados, se registraron taponamientos en canales y bocas de tormenta, algunos de ellos provocados por residuos, ramas y restos de poda arrastrados por el agua.

Uno de los casos más complejos se dio en la zona norte de la ciudad, donde el colapso de un ingreso domiciliario dentro de un canal generó un bloqueo que afectó a una amplia cuenca vinculada a la avenida Borrini y la Ruta 16, en cercanías del río Negro. La situación requirió trabajos con máquinas pesadas para restablecer el escurrimiento.

Un fenómeno que se repitió en la región

El comportamiento excepcional de las lluvias no se limitó a Resistencia. En la última semana, gran parte de la provincia del Chaco registró precipitaciones muy elevadas, y un escenario similar se observó en el norte de Corrientes, donde algunas localidades también podrían acercarse a marcas históricas, según los primeros análisis.

Desde el municipio insistieron en la necesidad de no arrojar basura en la vía pública, evitar dejar residuos sueltos y mantener limpias zanjas, sumideros y bocas de tormenta, ya que gran parte de los taponamientos detectados se originan en residuos urbanos.

Además, se recordó que las lagunas urbanas cumplen un rol clave como reservorios naturales, amortiguando el impacto de lluvias intensas. Su crecida afecta a quienes viven en los márgenes, pero resulta fundamental para evitar inundaciones de mayor magnitud en el resto de la ciudad.

Pronóstico: lluvias intermitentes y calor para cerrar el año

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias continuarán de manera intermitente hasta el martes, con chaparrones y tormentas aisladas. Hacia el cierre del año se espera una mejora gradual de las condiciones, con cese de precipitaciones y un marcado ascenso térmico.

Para Año Nuevo, el pronóstico anticipa tiempo estable, cielo mayormente despejado y temperaturas elevadas, con máximas que podrían superar los 34°C, dando inicio a un 2026 con calor intenso en la región.