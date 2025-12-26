Promoción turística 2025: se consolidó el destino Iguazú

El Ente Municipal de Turismo de Iguazú (ITUREM) consideró que el balance 2025 fue "altamente positivo" ya que las acciones desarrolladas durante el año permitieron consolidar al destino como "uno de los más competitivos y reconocidos a nivel nacional e internacional".

"A lo largo del año, Iguazú tuvo una destacada participación en ferias, congresos y eventos turísticos estratégicos en distintos puntos de Argentina, América Latina y Europa. Estas acciones fortalecieron el posicionamiento del destino en mercados clave y generaron nuevas oportunidades para el crecimiento del sector turístico local", indicó un comunicado oficial.

"En paralelo, se avanzó en líneas estratégicas vinculadas a la conectividad aérea, la innovación tecnológica y la cooperación internacional. En este sentido, se destaca la actualización de las herramientas digitales del destino, orientadas a mejorar la experiencia de los visitantes, y el fortalecimiento de vínculos con otros destinos de relevancia mundial", agregó el documento.

De acuerdo al organismo, "entre las iniciativas más significativas del año se encuentra el hermanamiento con Machu Picchu, una acción que promueve la integración y el intercambio entre destinos turísticos emblemáticos, potenciando la proyección internacional de Iguazú".

"Desde ITUREM destacaron que estos resultados son fruto del trabajo articulado entre el Estado municipal, el sector privado y la comunidad, reafirmando a Iguazú como un destino preparado para seguir creciendo, generar empleo y afrontar con solidez los desafíos del próximo años", concluyó el comunicado.

Fuente: Municipio de Puerto Iguazú