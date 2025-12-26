Mayans: “Al Gobierno le importa tres pitos el país y la soberanía”

El jefe del bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, cuestionó artículos del Presupuesto 2026 al afirmar que al Gobierno “le importa tres pitos el país”, y “la soberanía”.

Presupuesto 2026

“El (artículo) 55 y 56 es endeudamiento sin límite para el país y sin pasar por el Congreso. Es peor que el artículo 30 porque es endeudamiento sin límite, sin explicar el monto, los plazos, los intereses”, aseguró el legislador formoseño.

“Me extrañó que haya pasado Diputados eso. Porque la verdad es la suma del poder publico, estamos hablando del artículo 29 de la Constitución, es traición a la patria”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

“A ellos les importa tres pitos el país”

“Caputo, Sturzenegger son operadores directos de la Banca Morgan. A ellos les importa tres pitos el país, la soberanía, la entrega de sus recursos naturales. Si hace falta entregar el mar, van a entregar el mar. Este presupuesto representa eso”, criticó.

“Todo mentiroso”

Además precisó que “el artículo 55 es letal” y que “aparte eso tiene un disfraz con respecto al déficit, que es todo mentiroso”.

“El tema de los intereses generados por la deuda no están dentro del Presupuesto, por eso dice que tiene un superávit del 0,3%, desfinanciando las provincias, el sistema previsional, el sistema educativo, los fondos para la salud”, puntualizó.

Por último aseveró que “el déficit cero es para los gastos corrientes” y que “todo va para el gasto de la deuda que se ha multiplicado por casi 100.000 millones, y los movimientos financieros que hacen sin autorización del Congreso”.