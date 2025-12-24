Pichetto: "Este plan era el sueño húmedo de Martínez de Hoz"

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto aseguró que el actual plan económico “era el sueño húmedo” del exministro de Economía de la dictadura militar José Alfredo Martínez de Hoz.

Analista político sobre "Defendiendo lo indefendible": "Es un libro contrario a lo que es la historia de nuestra patria"

CGT

“La CGT ha sido un elemento componedor y condescendiente en estos dos años del Gobierno de Milei”, sostuvo el legislador de Unidos.

“Ha hecho posible que los trabajadores fueran a la baja en los salarios, lamentablemente lo digo”, agregó en declaraciones al canal de streaming “Batalla Cultural” de El Destape.

Avelluto: "Lo sorprendente hubiese sido que regalara una encíclica del papa Francisco o los tres tomos de El Capital de Marx"

“El sueño húmedo de Martínez de Hoz”

“Este plan era el de Martínez de Hoz. Era el sueño húmedo de Martínez de Hoz, no concretado porque en ese momento la Argentina todavía era importante, aún en la dictadura más atroz. Y no pudieron bajar los salarios y destruirlos”, analizó Pichetto.

Y luego se preguntó: ¿Cuál era el plan de Martínez de Hoz, Ricardo Arriazu, Adolfo Diz, presidente del Banco Central?

“Hay que leer y analizar que era dólar a la baja, dólar bajo, comprimir los salarios del sector privado, bajarlos lo máximo que puedan, ponerlos a la altura de republiquetas latinoamericanas, salarios públicos también destruidos y despidos en el sector público”, aseguró Pichetto.

“El modelo Arriazu es dólar bajo, que es letal para la producción argentina y para la economía argentina, para el turismo argentino. Y no hay ningún sector que gane. Todos pierden ahí”, concluyó el diputado nacional", concluyó el diputado nacional.