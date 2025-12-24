Interna feroz en el PJ de Corrientes: la Juventud Peronista cruzó a Ana Almirón por su foto con Valdés

El peronismo correntino atraviesa una de sus crisis internas más profundas de cara al cierre de año. El detonante fue la foto de la presidenta del Partido Justicialista (PJ) y diputada provincial, Ana Almirón, sentada a la mesa con el gobernador Juan Pablo Valdés.

Presupuesto 2026: qué áreas recibirán más fondos tras la sanción definitiva en Corrientes

El encuentro, del que participaron también varios intendentes del interior, desató una feroz reacción de los sectores juveniles del partido, quienes acusan a la conducción de tomar decisiones "en soledad" y de espaldas a la militancia.

Almirón defendió el acercamiento bajo la premisa de la "responsabilidad institucional". Según explicó en sus redes sociales, el diálogo con el mandatario provincial es necesario para dar respuestas a los vecinos en un contexto social crítico.

"Ser oposición no es oponerse por oponerse; los municipios son la primera puerta a la que golpea la gente cuando hay una necesidad", justificó la legisladora, remarcando la importancia de fortalecer la relación entre la Provincia y las comunas peronistas.

"Migajas institucionales": la dura réplica de Descamisados

La respuesta no tardó en llegar desde la Juventud Peronista, liderada por el sector de Descamisados. A través de un documento titulado "A la conducción partidaria y a nuestros compañeros", expresaron su "profunda preocupación y descontento" ante lo que consideran un desvío ideológico del movimiento.

Los puntos más calientes del reclamo juvenil incluyen:

Cargos legislativos: calificaron la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados —ocupada por el massista César Lezcano — como una "moneda de cambio que no representa la voluntad de las bases".

Presupuesto 2026: reprocharon el acompañamiento de algunos legisladores al presupuesto provincial, al que definieron como un "ajuste que descarga el peso de la crisis sobre los más vulnerables".

La foto de la discordia: "No nos reconocemos en fotos de caras sonrientes con quienes representan proyectos ajenos a los intereses populares. Esa imagen no es unidad, es complicidad con el olvido", sentenciaron.

Evelyn Karsten: “Gustavo Valdés tiene un ensañamiento personal conmigo”

Un acercamiento con antecedentes

Esta nueva interna no es un hecho aislado. La relación de un sector del PJ con el oficialismo provincial de Vamos Corrientes ya había generado ruidos internos durante el polémico desplazamiento de los secretarios parlamentarios en la Legislatura y, más recientemente, con la sanción de la Ley de Presupuesto.

Desde el sector de Almirón insisten en que el camino es la política "con seriedad y vocación de representación" para evitar el aislamiento de los municipios opositores.

En la otra vereda, la militancia de base exige que se priorice el diálogo con las unidades básicas y los sindicatos antes de sellar acuerdos en los despachos de Casa de Gobierno. "No nos votaron para que hoy se negocie lo que se ganó con lucha y militancia", cerraron desde la JP, marcando una grieta que promete intensificarse en el año electoral que se avecina.