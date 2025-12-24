Servicios municipales en Corrientes por las fiestas: cómo funcionará la recolección, el transporte y el comercio

Ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes dispuso una serie de asuetos administrativos que afectarán la atención en las oficinas públicas.

Sin embargo, se garantizarán las guardias esenciales y se reprogramaron servicios clave como la higiene urbana para asegurar el orden en la Capital.

Recolección de Residuos

La Secretaría de Servicios Públicos confirmó que no habrá recolección los días 25 de diciembre y 1 de enero. Para los días previos, el esquema es el siguiente:

Miércoles 24 y 31: el servicio matutino será normal. En las zonas con recolección nocturna, el horario se adelantará a las 14:00 .

Barrido: se mantendrá un esquema de guardias durante todas las jornadas.

Tránsito, SUBE y Estacionamiento

El estacionamiento medido no se cobrará durante los días de asueto y feriados (del 24 al 26 de diciembre y del 31 de diciembre al 2 de enero). Por su parte, los centros de atención SUBE permanecerán cerrados en esas mismas fechas. Un dato importante para los usuarios: a partir del lunes 29 de diciembre, el punto de atención del Palacio Municipal se trasladará definitivamente a la sede de Transporte en Belgrano 2157.

El Tribunal de Faltas mantendrá una guardia de 9:00 a 15:00 los días 24 y 31 de diciembre, únicamente para trámites urgentes de secuestros vehiculares. Del 26 al 28 de diciembre y del 2 al 4 de enero, la atención será de 8:00 a 16:00.

Salud y Defunciones

Salud: las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) no abrirán durante los asuetos y feriados. Se mantendrá activo el Servicio de Ambulancia Municipal (SAMUN).

Defunciones: la oficina en el Palacio Municipal (25 de Mayo 1178) funcionará de 7:00 a 19:00 para trámites de inhumaciones y traslados. Los cementerios San Juan Bautista y San Isidro Labrador estarán abiertos de 7:00 a 17:00.

Mercados y Ferias

Para las compras de último momento, los mercados y paseos trabajarán con horarios especiales:

Mercado El Piso: el 24 de diciembre abrirá de 7:00 a 18:00. El 25 estará cerrado.

Mercado de Productos Frescos: el 24 atenderá de 7:00 a 15:00. El 25 permanecerá cerrado.

Paseos de Compras (ex Vía, El Puerto, San Gerónimo): el miércoles 24 de 8:00 a 20:00.

Ferias de la Ciudad: se instalarán los miércoles 24 y 31 en las plazas Torrent y La Cruz de 8:00 a 13:00.

Dependencias como ACOR, la Caja Municipal y el Centro Emisor de Licencias no retomarán la atención al público hasta el lunes posterior a cada feriado largo, por lo que se recomienda a los contribuyentes realizar trámites de manera online a través de las plataformas oficiales si están habilitadas.