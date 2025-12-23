Passalacqua recibió a intendentes: "Fue un año duro para todos, durísimo"

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, encabezó una reunión de trabajo con intendentes de distintos municipios para evaluar el 2025 y trazar una agenda común de trabajo.

Durante el encuentro estuvo acompañado por el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos “Kako” Sartori; el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán; y el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez.

“Fue un año duro para todos”

“Fue un año duro para todos, durísimo. La gente la pasó muy mal y, si no la pasó peor, fue por el esfuerzo de ustedes”, expresó el mandatario.

En ese sentido, el gobernador subrayó la continuidad de políticas públicas orientadas a sostener la actividad económica y el empleo.

“A través de los programas Ahora y el Fondos de Crédito, Misiones tuvo siempre una política de estímulo a la demanda, al consumo y a las ventas”, aseguró.

“Tendremos que ser creativos”

“No se olviden que el comercio es el primer dador de empleo de la provincia; entonces, cuando cuidamos el comercio, cuidamos el empleo y también el bolsillo de la gente que va a comprar”, recordó Passalacqua.

“Para salir adelante tendremos que ser creativos y seguir trabajando en conjunto”, concluyó el gobernador.