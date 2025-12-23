Judiciales de Corrientes cobrarán un bono de fin de año millonario: los detalles del acuerdo

En la antesala de las festividades, el Poder Judicial de Corrientes oficializó el pago de un Bono de Fin de Año para todos sus trabajadores. Según lo establecido en el Acuerdo Extraordinario N° 11, firmado el lunes 22 de diciembre, el monto total del beneficio asciende a $1.500.000, posicionándose como uno de los refuerzos salariales más significativos del sector público provincial.

La medida, rubricada por las máximas autoridades judiciales, alcanza a cada agente activo que integre la planta permanente y temporaria en todas las escalas de la estructura salarial. Asimismo, el documento aclara que el pago también incluye a quienes cuenten con un contrato de locación de servicios vigente al mes de diciembre.

Esquema de pago en tres cuotas

El bono no se abonará en un solo pago, sino que se distribuirá de forma escalonada para acompañar el periodo de receso y los primeros meses del próximo año. El cronograma fijado por el Superior Tribunal de Justicia establece:

Tres cuotas iguales y consecutivas: cada tramo será de $500.000 .

Meses de liquidación: el primero se hará efectivo en diciembre de 2025, el segundo en enero de 2026 y el tercero en febrero de 2026.

El acuerdo especifica que el cobro se realizará por planilla, asegurando que el beneficio llegue a la totalidad de los trabajadores del escalafón.

Justificación del acuerdo

El dictado del Acuerdo Extraordinario N° 11 se da en un contexto de cierre de ejercicio y busca sostener el poder adquisitivo de los empleados del sector ante la coyuntura económica de fin de año. La decisión administrativa del Poder Judicial se suma a los anuncios realizados previamente por el Ejecutivo provincial, aunque con montos diferenciados para el sector de la Justicia.

Con esta resolución, el Poder Judicial garantiza un flujo de fondos extraordinario que comenzará a impactar en las cuentas de los agentes judiciales en los próximos días, coincidiendo con el inicio de la feria judicial de verano.