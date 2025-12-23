Tragedia en Misiones: tres correntinas murieron en un choque múltiple en la Ruta 12

Una jornada de luto sacude a la región tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 12, en cercanías a la localidad de San Ignacio. El choque múltiple, que tuvo lugar en el kilómetro 1397, dejó como saldo cuatro mujeres fallecidas, tres de las cuales pertenecían a una misma familia radicada en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá.

El episodio se desencadenó cuando un automóvil Peugeot 208, que circulaba en sentido Posadas–Puerto Iguazú, colisionó contra una camioneta Toyota Hilux que remolcaba un tráiler y una motocicleta Bajaj 220 cc. La magnitud del impacto fue tal que cuatro de las ocupantes del rodado menor murieron de forma instantánea en el lugar del hecho.

Identificación de las víctimas y heridos

Las autoridades policiales identificaron a las fallecidas como Yesica Carmen Vidal (38), Mayrli Jazmin Seles (17) y Nina Seles (3), todas con domicilio en Curuzú Cuatiá. La cuarta víctima fatal fue identificada como Lidia Alfonso (62), oriunda de San Miguel, provincia de Buenos Aires.

Además de las víctimas fatales, el siniestro dejó varios heridos de gravedad que permanecen bajo asistencia médica:

En el hospital Pediátrico de Posadas: se encuentran internadas Maia Victoria S. (13) y Sol Abigail S. (4) , ambas ocupantes del Peugeot y oriundas de Corrientes.

Conductores lesionados: Juan Andrés A. de O. (42), conductor del Peugeot; Juan Leonardo G. (Resistencia, Chaco), chofer de la Hilux; y Edgar Benigno R., quien guiaba la motocicleta.

Investigación y peritajes en la zona

El tránsito sobre la arteria nacional estuvo interrumpido durante varias horas, generándose largas filas de vehículos. El paso se rehabilitó de manera parcial por la banquina mientras los peritos de Criminalística realizaban las tareas de rigor para determinar la mecánica del choque.

La Justicia dispuso el traslado de los cuerpos a la Morgue Judicial para las autopsias correspondientes. En tanto, efectivos policiales de la provincia de Misiones trabajan en las investigaciones para establecer las causas exactas que derivaron en esta tragedia que enluta a dos provincias.