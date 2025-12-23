Gabinete de Valdés: Vignolo renovó su equipo con el foco puesto en el Plan Corrientes 2030

En un movimiento clave, el ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo, tomó juramento a los nuevos secretarios que integrarán su cartera. Se trata de Alejandra Wichmann, quien asumió en la Secretaría de Coordinación y Planificación, y César Bentos, designado al frente de la Secretaría de Desarrollo Provincial y Regional.

Ambos funcionarios tendrán la misión de ejecutar el Plan Corrientes 2030, la hoja de ruta diseñada por el Gobierno provincial para integrar políticas de desarrollo urbano, participación ciudadana y metas de sostenibilidad. Según destacaron fuentes oficiales, la prioridad será el fortalecimiento del vínculo con los intendentes de toda la provincia.

Planificación urbana e institucional

Alejandra Wichmann, de reconocida trayectoria en la materia tras su paso por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, señaló que su labor estará centrada en el diseño estratégico del territorio. “Me voy a dedicar a la parte de planificación y coordinación institucional, avanzando sobre la planificación urbana de la Capital y del interior”, adelantó la funcionaria.

Wichmann resaltó que el Plan 2030 funciona como una herramienta participativa que busca alinear los objetivos provinciales con estándares internacionales de desarrollo, integrando el aporte directo de los ciudadanos en la toma de decisiones.

Infraestructura y trabajo territorial

Por su parte, César Bentos —quien ya venía desempeñándose en el área de planificación— asumió un rol más volcado a la ejecución de proyectos físicos. “Venimos trabajando en infraestructura de gran envergadura y vamos a seguir trabajando en ese sentido”, afirmó Bentos, subrayando que su secretaría buscará acelerar las obras estructurales en las distintas regiones de la provincia.

Un punto central de la nueva estructura será la optimización de la Munired, la plataforma digital que funciona como canal de comunicación directa entre el Gobierno Provincial y los Municipios. “Tendremos un gran trabajo territorial; la Munired nos permite una articulación moderna y ágil para atender las demandas de cada localidad”, concluyó el flamante secretario.