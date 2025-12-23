Temporal en Corrientes: normalizan el 90% de la emergencia, pero aún quedan 128 familias aisladas

Tras el fenomenal temporal que descargó más de 250 milímetros sobre gran parte del territorio provincial, la situación comienza a estabilizarse. Según informó Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil, la emergencia se encuentra "normalizada en un 90%", aunque el foco de mayor preocupación se desplaza ahora hacia las zonas rurales y parajes aislados de Empedrado, El Sombrero y San Luis del Palmar.

Temporal en Corrientes: cayeron 250 milímetros en ocho horas y asisten a más de 600 familias afectadas

La accesibilidad es el principal obstáculo para los equipos de rescate. En el departamento de Empedrado, la Ruta Provincial N° 13 sufrió el desprendimiento de una alcantarilla, dejando a 28 familias aisladas.

En tanto, en la cuarta y quinta sección de San Luis del Palmar, otras 100 familias permanecen en una situación similar. Para llegar a ellas, la Provincia despliega un operativo que incluye tractores, embarcaciones y el uso del helicóptero oficial para puentes aéreos de asistencia.

Capital: el regreso a casa antes de Nochebuena

En la ciudad de Corrientes, el panorama mejora gradualmente. Si bien los Centros de Integración Comunitaria (CIC) ya fueron cerrados, aún persiste un centro de evacuados activo:

Escuela 275 (barrio Laguna Seca): alberga a 117 personas .

Zonas críticas: barrios como La Olla y Pirayuí continúan con trabajos de limpieza, pero se espera que las familias regresen a sus hogares en el transcurso del día.

"Entendemos que hoy estas familias podrán estar volviendo a sus hogares, considerando que mañana es una fecha muy sensible como Nochebuena", señaló Lovinson en radio Dos, destacando la prioridad de que los afectados puedan pasar las fiestas en sus casas.

San Luis del Palmar bajo la lupa del Gobierno

La situación en San Luis del Palmar sigue siendo compleja debido a que el arroyo Riachuelo superó la marca de los 4,25 metros, lo que generó un importante número de autoevacuados. Ante la recurrencia de estos fenómenos durante todo el 2025, el gobernador Gustavo Valdés encabezó una reunión del Comité de Crisis donde se tomó una decisión estratégica.

Lovinson adelantó que el mandatario ordenó reevaluar y reflotar proyectos de infraestructura hidráulica que habían quedado relegados por falta de financiamiento nacional. El objetivo es ejecutar obras definitivas para mitigar el impacto de las lluvias en uno de los municipios más vulnerables de la provincia.

Pronóstico para las fiestas

Para alivio de los damnificados, el pronóstico extendido indica una tregua meteorológica para las próximas horas:

Martes 23: persiste la inestabilidad.

Miércoles 24 (Nochebuena): no se esperan lluvias sobre suelo correntino.

Jueves y viernes: se prevé el regreso de las precipitaciones hacia el fin de semana.

Zonas como Ramones, Pedrado Limpio, Pontón y Lomas de González continúan bajo monitoreo constante, mientras Vialidad Provincial trabaja contrarreloj para rehabilitar la transitabilidad en las rutas del interior.