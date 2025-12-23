Cordero correntino a $5.999: dónde comprar y cómo acceder al descuento del Banco de Corrientes

En un esfuerzo por aliviar el bolsillo de las familias frente a las celebraciones de fin de año, el Gobierno de Corrientes, en articulación con el Banco de Corrientes SA y el sector privado, activó un paquete de ofertas que incluye fuertes rebajas en cortes cárnicos y productos de consumo masivo.

Las promociones, diseñadas por el Ministerio de Hacienda, alcanzan ahorros de hasta el 55% en comparación con los precios de mercado.

El "Cordero Correntino" a mitad de precio

La octava edición de esta promoción busca fomentar el consumo de producción local. El acuerdo alcanzado con la Cámara Correntina de Supermercados (CACOSyA) y frigoríficos locales establece un precio de referencia muy competitivo:

Precio de góndola: $9.999 el kilo (un 23% menos que el valor de mercado de $13.000).

Con tarjetas del Banco de Corrientes: El precio cae a $5.999 (40% de descuento adicional).

Días de promoción bancaria: 23, 30 y 31 de diciembre.

Vigencia: Del 22 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

La oferta está disponible en 63 comercios adheridos de localidades como Capital, Bella Vista, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mercedes y Mariano I. Loza, incluyendo cadenas como Supermax, Impulso y Parada Canga.

Canasta Navideña: siete productos por $7.194

Por decimosexto año consecutivo, la Provincia lanzó su canasta oficial compuesta por siete artículos de primeras marcas: sidra, ananá fizz, gaseosa de 1,5 litros, pan dulce, budín, garrapiñada y turrón de maní.

Precio en efectivo/otros medios: $11.990 (ahorro del 30% respecto al mercado).

Con beneficio del Banco de Corrientes: El costo final es de $7.194 . Este valor se logra mediante un esquema de reintegros del 40%, que incluye un 30% exclusivo abonando a través de MásBanco/MODO (con tope de $30.000).

Días de compra bonificada: 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

Articulación público-privada

Desde el Ministerio de Hacienda destacaron que la implementación de estas ofertas es fruto de un trabajo conjunto que involucra a más de 80 comercios en toda la provincia.

En Capital, cadenas como Depot, Supermax e Impulso concentran la mayor cantidad de sucursales adheridas, mientras que en el interior se sumaron cooperativas y autoservicios locales en Ituzaingó, Mercedes y Curuzú Cuatiá.

Con estas medidas, el Gobierno busca garantizar que los productos esenciales de la mesa navideña mantengan precios accesibles, potenciando además el uso de las herramientas financieras propias de la provincia para maximizar el ahorro de los consumidores.