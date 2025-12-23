Fuertes tormentas en el AMBA: granizo, calles inundadas y un shopping anegado en zona norte

Una intensa tormenta afectó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con lluvias abundantes, ráfagas de viento y caída de granizo en distintos puntos de la Ciudad y el conurbano. El fenómeno sorprendió a vecinos y transeúntes luego de una jornada marcada por el intenso calor y el cielo despejado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para toda la región y advirtió sobre la probabilidad de precipitaciones fuertes, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Las lluvias comenzaron pasadas las 17 y fueron ganando intensidad con el correr de las horas, lo que provocó anegamientos en calles y complicaciones en la circulación vehicular.

En varias zonas del conurbano se registraron episodios de granizo y fuertes ráfagas de viento, lo que generó preocupación por posibles daños y obligó a muchas personas a resguardarse. En la zona norte, un reconocido shopping se vio afectado por el ingreso de agua, producto de la intensidad del temporal.

Zonas afectadas y cómo sigue el clima

La alerta del SMN abarcó a la Ciudad de Buenos Aires y a numerosos distritos del Gran Buenos Aires, entre ellos La Plata, Avellaneda, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Tigre y San Fernando.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las lluvias podrían extenderse durante la noche y la madrugada del miércoles, con posibles mejoras temporarias, aunque no se descartan nuevas tormentas aisladas. El organismo meteorológico recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales cambios en las condiciones del tiempo.

