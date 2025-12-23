El martes 23 de diciembre presentará condiciones de tiempo inestable y caluroso en gran parte de Argentina. La Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores mantendrán temperaturas elevadas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas fuertes y posible caída de granizo en sectores específicos de la provincia bonaerense y otras ocho provincias del territorio nacional, afectando la visibilidad y el tránsito.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este martes 23 de diciembre

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera una jornada con cielo mayormente nublado y tiempo caluroso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en los 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 32 grados durante la tarde. Aunque predominará el buen tiempo tras algunas tormentas aisladas en la madrugada, la humedad se mantendrá elevada en toda la Capital Federal.

Clima martes 23 de diciembre

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, el escenario es más complejo debido a una alerta amarilla por tormentas severas. "El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". Estas tormentas podrían incluir ráfagas de 70 km/h y granizo, especialmente en el sector sudoeste y noroeste del territorio bonaerense durante la jornada.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el centro y norte de Argentina, provincias como Córdoba, San Luis y La Rioja también se encuentran bajo advertencia meteorológica. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros. En el norte, ciudades como Posadas registrarán temperaturas entre 23 y 27 grados con lluvias constantes. El ambiente será marcadamente cálido y húmedo, condiciones típicas de la temporada estival que precede a las festividades navideñas.

Por otro lado, la región de la Patagonia presentará un clima más estable, pero ventoso. En Chubut, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 25 grados con ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. Mientras tanto, en las provincias cuyanas como Mendoza, el cielo permanecerá algo nublado con una máxima de 33 grados, manteniéndose sin probabilidades de precipitaciones significativas para el cierre de este martes.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se espera que las condiciones mejoren en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 20 grados y la máxima rondará los 33 grados, con vientos leves del este y sin lluvias previstas. Este panorama de estabilidad se extendería hacia el día de Navidad, permitiendo celebraciones al aire libre con marcas térmicas que superarán los 30 grados.

Hacia el fin de semana, la inestabilidad podría regresar a la zona central. El sábado 27 de diciembre se proyecta un aumento de la nubosidad con probabilidades de lluvia de hasta el 40 por ciento en Buenos Aires. En el interior del país, las alertas por calor extremo podrían activarse nuevamente debido al ingreso de una masa de aire cálido que elevará las temperaturas máximas por encima de los 35 grados.