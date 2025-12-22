Martín Menem se ilusiona con Javier Milei 2027: "Ya estamos trabajando en la reelección"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que La Libertad Avanza ya está trabajando en la reelección de Javier Milei para 2027. El oficialismo se muestra confiado al cumplir dos años de gestión con la aprobación recibida en las urnas en las últimas legislativas.

Menem aclaró que igualmente no planifican una reforma constitucional, por lo menos en el mediano plazo, para un tercer mandato consecutivo. "Ya estamos en marcha trabajando por la reelección de Javier", afirmó y agregó que “desde el 11 de diciembre de 2023 pensamos en un proyecto a 40 años".

El diputado además descartó un escenario como el de diciembre de 2001 luego de los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem y el esquema de la convertibilidad. De acuerdo al sobrino del expresidente, la situación no se va a repetir porque esta vez hay “equilibrio y superávit fiscal", señaló en una entrevista en el programa radial El Observador.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Presupuesto 2026: Bullrich corre contrarreloj para contener el enojo del PRO y asegurar la sesión del viernes

El conflicto con el PRO por la AGN

En otro tramo del reportaje, Menem se refirió al conflicto desatado con el PRO a raíz de las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN). El partido amarillo quería uno de los tres asientos que le corresponden designar a la Cámara de Diputados, para el cual fue nombrada Pamela Calletti, vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, peronista "dialoguista". Los otros dos lugares fueron ocupados por el peronista José Forlón y Rita Mónica Almada, de LLA.

“Se hizo todo como corresponde”, afirmó Menem, quien señaló que las designaciones se habilitaron por el voto de las tres cuartas partes de la Cámara y rechazó que se haya realizado a la madrugada de forma maliciosa, sino que el horario se debió a las prioridades que tenían los proyectos de Presupuesto 2026 y de Inocencia Fiscal.

Milei reunió a su Gabinete en un asado en Olivos para cerrar el año y definir la agenda 2026

“Juegan las proporcionalidades políticas, la mayoría. No había ningún tipo de dudas que a LLA le corresponde un lugar, que si no nos lo daban lo íbamos a judicializar, pues tenemos más de 90 diputados” explicó y agregó que “al Justicialismo” también “le correspondía a su lugar” porque tiene la mayoría de los legisladores.

A pesar de los reclamos de Cristian Ritondo (PRO), que presentó un amparo judicial para impugnar los nombramientos, este lunes el titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, le tomó juramento a los nuevos auditores.

LM/ML