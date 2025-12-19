Los aumentos en la canasta de servicios en el AMBA triplicaron a la inflación en la era Milei

En diciembre de 2025, el gasto mensual en la canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanzó los $183.410, lo que representó un incremento del 5,7% respecto de noviembre y una suba del 31% en comparación con el mismo mes pero del 2024. La inflación proyectada por las consultoras que releva el Banco Central es de 30,4%.

Mientras el índice de Precios al Consumidor acumuló 185% desde diciembre del 2023, las tarifas de los servicios públicos subiieron 561% en el mismo periodo.

El dato surge de un informe elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el CONICET, y refleja el impacto de los ajustes tarifarios en electricidad, gas natural, agua potable y transporte público.

En los hogares del AMBA se pagan tarifas de servicios públicos que, en promedio, cubren el 53% de los costos reales, mientras que el Estado asume el 47% restante. No obstante, esta cobertura presenta diferencias según el tipo de hogar y el servicio considerado.

Además, la canasta de servicios públicos de diciembre representó el 11,1% del salario promedio registrado estimado del mes, calculado en $1.669.987. En otros términos, un salario promedio permitió adquirir aproximadamente 9 canastas de servicios públicos.

Variación porcentual interanual de la canasta

Entre las variaciones por servicio se destacaron:

- Transporte: aumento del 2,4% intermensual, una suba del 48% interanual y un incremento acumulado del 48% en 2025.

- Agua: suba del 4,4% intermensual, un aumento del 13% interanual y una variación acumulada del 13% en el año.

- Energía eléctrica: incremento del 20,8% intermensual, una suba del 19% interanual y un aumento acumulado del 19% en 2025.

- Gas natural: caída del 4,6% intermensual, un aumento del 28% interanual y una suba acumulada del 28% en el año.

En relación con diciembre de 2024, el costo de la canasta total se incrementó en línea con el índice general de precios. Mientras la canasta avanzó 31%, el IPC también registró un aumento estimado del 31%, según el informe.

En la desagregación por servicio, el mayor incremento interanual correspondió al gasto en transporte, con una suba del 48%, por encima del IPC. Le siguieron el gas natural, con un aumento del 28%, la energía eléctrica con un 19% y el agua con un 13%.

El gasto en transporte explicó 19 puntos porcentuales de los 31 puntos del incremento interanual total de la canasta. En tanto, la energía eléctrica aportó 5 puntos porcentuales, el gas 4 puntos y el agua otros 3 puntos porcentuales.

Subsidios y cobertura tarifaria

En diciembre, los usuarios del AMBA cubrieron en promedio el 53% del costo real de los servicios públicos, mientras que el Estado financió el 47% restante. Esta relación varía según el tipo de servicio y el nivel de ingresos del hogar.

Entre enero y diciembre de 2025, los subsidios económicos destinados al agua, la energía y el transporte se redujeron un 43% en términos reales. En el detalle por sector, los subsidios a la energía cayeron 48% real interanual, los correspondientes al transporte se redujeron 26% real, y los destinados al agua se eliminaron por completo, con una caída del 100%.

Por último, durante 2025 los subsidios nominales totalizaron $6,7 billones, mientras que en moneda constante de diciembre sumaron $7,4 billones, lo que implicó una reducción real del 43% respecto del mismo período del año anterior. Esta baja se explicó principalmente por menores transferencias a CAMMESA y ENARSA, que registraron reducciones reales del 34% y 69%, respectivamente.

