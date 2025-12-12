Durante noviembre, el monitoreo oficial del Índice de Precios al Consumidor Córdoba registró una variación mensual del 2,6%, con una aceleración marcada en bienes esenciales, servicios domiciliarios y transporte público.

El movimiento del indicador dejó una inflación anual del 33,7%, configurando un escenario sostenido de presión sobre el presupuesto de los hogares urbanos.

Índice de Precios al Consumidor de Córdoba (Dirección general de estadísticas y censos)

Subas en carnes, frutas y consumo fuera de casa

El capítulo Alimentos y bebidas volvió a ubicarse al tope del impacto con una incidencia de 1,1 puntos sobre el índice general. Según los cuadros técnicos, los aumentos más significativos se observaron en:

- Cortes de carne y derivados, con variaciones que arrastran meses de tensión.

- Frutas con fuerte comportamiento estacional.

- Platos consumidos en bares y restaurantes, que continúan ajustándose por costos.

Este bloque no solo lideró la suba mensual, sino que también impulsó la inflación interanual del sector, que llegó al 37%.

Tarifas y combustibles

Los servicios regulados avanzaron 2,8% y aportaron 0,7 puntos a la variación del mes. Dentro de este grupo se destacaron actualizaciones en energía eléctrica; reajustes en agua corriente; incrementos en gas, tanto en red como envasado.

En comparación con noviembre del año pasado, este conjunto acumula un incremento superior al 37%, siendo el rubro con mayor variación interanual de toda la canasta.

Transporte y comunicaciones: el boleto urbano volvió a ser decisivo

El rubro Transporte y comunicaciones tuvo una suba mensual del 3%, con una incidencia de 0,5 puntos en el índice general.

Las subas provinieron de nuevos ajustes en el boleto del colectivo, que siguen empujando el costo de movilidad diaria; movimientos en los precios de los combustibles; variaciones en valores de vehículos y servicios telefónicos. La variación interanual del capítulo alcanzó el 32,2%.

Bienes vs. servicios: cómo se repartió la inflación del mes

La estructura del IPC mostró una diferencia leve entre ambos componentes: por un lado, los bienes con una suba del +2,7% (1,6 puntos de incidencia), y por el otro, los servicios, que tuvieron una diferencia del +2,5% (1 punto de incidencia).

Pese a la brecha acotada, los bienes continúan empujando el índice por su mayor peso dentro de la canasta total (59%).

Otros capítulos: cómo variaron salud, esparcimiento y equipamiento del hogar

Además de los rubros principales, la medición provincial mostró:

- Salud: +2,1% , impulsada por medicamentos y prácticas médicas.

, impulsada por medicamentos y prácticas médicas. - Esparcimiento: +2,4% , con aumentos en actividades recreativas.

, con aumentos en actividades recreativas. - Indumentaria y calzado: +2,1% , típico movimiento pre-estacional.

, típico movimiento pre-estacional. - Equipamiento del hogar: +1,2%, con una incidencia marginal.

Con un acumulado de 29,2% en lo que va del año, el IPC Córdoba cierra noviembre mostrando señales de persistencia en los aumentos, aun en un contexto de menor velocidad respecto de meses previos.