Córdoba activa un comité para seguir la gripe H3N2

El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, convocó para este viernes a la mañana a un comité de expertos para iniciar el seguimiento activo de la Influenza A H3N2 “subclado K”, con el fin de anticipar medidas y evitar impactos en Córdoba.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), Pieckenstainer aclaró que la convocatoria es “a ocuparnos del tema, no para generar preocupación”, y que el foco será lo que sucede en el hemisferio norte, donde se observa “aumento de neumonías y enfermedades respiratorias graves”.

Qué se decidió y por qué

El funcionario precisó que el equipo técnico evaluará reportes a diario y diseñará un plan de contingencia para el próximo invierno en el hemisferio sur. Entre las causas del repunte, atribuyó una “pequeña mutación genética” y la caída de las inmunizaciones a nivel global. “Cuando dejamos de vacunarnos reaparecen enfermedades muy frecuentes como influenza”, subrayó.

La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos: podría llegar a Argentina en otoño

Recomendaciones y estado de alerta

Para quienes viajen a Europa, recomendó “considerar seriamente vacunarse contra la gripe”. También ratificó que “la OMS no ha dado ninguna alerta mayor” para el hemisferio sur y que la provincia seguirá en “vigilante espera”, planificando coberturas para influenza, covid y VSR según evolucione la temporada en el norte.

Coberturas y operativos

Pieckenstainer advirtió que en Córdoba hubo “un pequeño repunte” de vacunación, aunque lejos de los niveles objetivo: del 85 al 90% de la población. Para ampliar coberturas, Salud evalúa operativos de vacunación en establecimientos educativos y clubes en caso de que los equipos epidemiológicos lo indiquen.

La Influenza A H3N2 es una de las variantes estacionales de la gripe; el “subclado K” refiere a cambios genéticos dentro de H3N2 que podrían modificar su circulación. La estrategia provincial prioriza el monitoreo temprano y decisiones rápidas según evidencia y calendarios de vacunación.