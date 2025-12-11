A 40 años del Juicio a las Juntas: jueces que integraron el tribunal visitan Córdoba

En el marco de la conmemoración por los 40 años del Juicio a las Juntas Militares, Córdoba vive este jueves una jornada cargada de memoria, reconocimiento y presencia institucional, con la presencia de tres jueces que integraron aquel tribunal, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz.

Durante la mañana, los magistrados recorrieron el Espacio para la Memoria La Perla acompañados por autoridades provinciales –entre ellas la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, y la secretaria de Derechos Humanos y Diversidad, Tamara Pez–, además de referentes del ámbito judicial, académico y organismos de derechos humanos.

En la visita estuvo presente un grupo de sobrevivientes, entre ellas Ana Mohaded, documentalista y testigo en el Juicio a las Juntas. Su declaración de 1985 fue especialmente reconocida por los jueces. “Declaramos con el aliento de los militares en la nuca. Fueron momentos muy difíciles porque en 1985 La Perla todavía pertenecía al Ejército”, recordó Mohaded.

Los magistrados destacaron la centralidad de esos testimonios. Señalaron que “La Perla fue un faro durante el Juicio a las Juntas. Ustedes, con enorme valentía, prestaron testimonio en un contexto hostil y peligroso. Lo hicieron a cara descubierta, cuando nada era fácil. El agradecimiento es nuestro hacia ustedes”.

Además de ser un sitio emblemático, en el presente continúa aportando datos para la reconstrucción histórica. El juez federal Hugo Vaca Narvaja habilitó recientemente la búsqueda de restos de detenidos que fueron alojados en el centro clandestino que la dictadura militar instaló en esas tierras, trabajo a cargo del Equipo Argentino de Antropología Forense.

El equipo de Antropología Forense confirmó el hallazgo de restos humanos en dos zonas del ex centro clandestino La Perla

Visita institucional al Colegio de Abogados

Al mediodía, los jueces fueron recibidos en la sede del Colegio de Abogados de Córdoba por su presidente, Eduardo Bittar. De la actividad participan también el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti y el referente democrático chileno Sergio Bitar.

Desde la entidad profesional destacaron el valor institucional de esta presencia conjunta, que reúne a protagonistas centrales en la recuperación de las democracias del Cono Sur.

Honoris Causa y conferencia

Por su parte, la Universidad Nacional de Córdoba entrega hoy el Doctorado Honoris Causa a los jueces del Tribunal del Juicio a las Juntas, Gil Lavedra, Ledesma y Valerga Aráoz, y también a Sanguinetti.

El eje de los discursos se centra en los procesos de transición democrática en América Latina, en un encuentro coorganizado por la UNC, la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados.