Córdoba: vuelve La Noche de los CPC con horarios extendidos

Este viernes 12 de diciembre, los 17 Centros de Participación Comunal abrirán sus puertas para trámites sin turno previo y actividades culturales.

Los vecinos y vecinas de Córdoba podrán acercarse a su CPC más cercano este viernes 12 de diciembre para realizar sus trámites habituales sin necesidad de turno previo. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Participación Ciudadana, permitirá la atención en horario vespertino y nocturno, entre las 18:00 y las 22:00.

En esta edición, los 17 Centros de Participación Comunal participarán ofreciendo, además de los servicios administrativos, propuestas culturales y recreativas. También se reconocerán a los vecinos que completaron cursos y talleres durante el año, reforzando el vínculo con la comunidad.

Noche de los CPC

Los CPC de Empalme y Centro América atenderán de manera continua de 8:00 a 22:00, combinando su horario extendido habitual con la atención especial de La Noche de los CPC. Para conocer los trámites disponibles y las actividades programadas en cada CPC, se recomienda consultar los canales oficiales de cada centro.

